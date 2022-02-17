İstanbul'da suya indirim gelecek mi? İstanbul'da su faturalarında indirim olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili belediye başkanlarına seslenerek suya en az yüzde 7 indirim yapılacağını belirtti. İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar da suya indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

İstanbul'da suya indirim gelecek mi? İstanbul'da su faturalarında indirim olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili belediye başkanlarına seslenerek suya en az yüzde 7 indirim yapılacağını belirtti. İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar da suya indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada AK Partili belediyelerde suya indirim yapılacağını açıkladı. ERdoğan açıklamasında şunları söyledi: Belediye Başkanlarıma sesleniyorum. Su tarifelerinde en az KDV oranında indirim yaparak enflasyona katkıda bulunmalıdır. Vatandaşımıza su parasında İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle geldi. Ağırlık bizde olduğu için bunların zam talebine evet demediler. Vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz."

İstanbul'da suya indirim gelecek mi?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar su faturalarında indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. AK Partili belediyelerde suya yüzde 7 indirim yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. CHP'li İstanbul ve Ankara'da ise suya indirim yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil. .