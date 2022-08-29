Handelsblatt nedir? Handelsblatt gazetesi hangi ülkeye ait? İnternet üzerinden en sık araştırılan konular arasında 'Handelsblatt' geliyor. Yazımından da anlaşılacağı gibi Alman kökenli firmanın ülkemizde pek bilgisi yer almadığı için merak konusu haline geldi. İşte Handelsblatt detayları!

Handelsblatt gazetesi hangi ülkeye ait? İnternet üzerinden en sık araştırılan konular arasında 'Handelsblatt' geliyor. Yazımından da anlaşılacağı gibi Alman kökenli firmanın ülkemizde pek bilgisi yer almadığı için merak konusu haline geldi. İşte Handelsblatt detayları!

Handelsblatt nedir?

Handelsblatt gazetesi hangi ülkeye ait? Handelsblatt, Almanya'da yayımlanan günlük ekonomi gazetesidir. Düsseldorf merkezli gazete, Verlagsgruppe Handelsblatt grubuna bağlı olarak çalışıyor.

Gazetenin günlük sirkülasyonu 148.000'in üzerine çıkıyor. Editörlüğünü ise Bernd Ziesemer yapmaktadır.

Gazetenin Eylül 2005 tarihinden bu yana internet versiyonunda WirtschaftsWiki olarak adlandırılan bir bölüm açıldı. "WirtschaftsWiki30 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi." adresinde ekonomik ve politik terminoloji oluşturulmaktadır. Bu veri tabanına üye olan herhangi bir kullanıcı, terminolojiye katkıda bulunabilmektedir.