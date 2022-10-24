DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5950 ₺

EURO

18,7535 ₺

ALTIN

995,37 ₺

BİST

3.976,36 ₺

TIMETURK / GENEL / Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle

Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle

Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Kısa sürede trend videolar listesinde yükselen Hande Ünsal'ın şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkını sözleri ve tınısı, Ersay Üner dinleyenlere çok tanıdık geldi. Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle!

3 Gün Önce
2022-10-24 14:13:08
Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle

Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Kısa sürede trend videolar listesinde yükselen Hande Ünsal'ın şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkını sözleri ve tınısı, Ersay Üner dinleyenlere çok tanıdık geldi. Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle!

Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri

Tadı kalmadı hiç
Ne sabahın, ne hayatın
Gün gün azaldım.
Sonum er ya da geç
Yine yollar, uçurumlar,
Derin derin…

Nasıl atlatılır ki bitmeyen bir afet
Acında bile var görülmemiş zarafet
Yokluğunun her anı sanki kıyamet
Bir yolu varsa hadi vazgeç

Doldurdum yine sana bu gözleri
Söndürdüm yakıp yakıp o günleri
Kayboldum adımı koydular deli
Sen yokken kimse tutamıyor beni

Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait?

Söz ve müziğiyle dikkat çeken "Sen Yokken" şarkısının tınısı, çok tanıdık geliyor. Pop müzik piyasasına yön veren Ersay Üner'in notaları ve sözleri kendini belli ediyor.

Söz & Müzik: Ersay Üner

Düzenleme: Serkan Balkan

Yönetmen: Ecem Gündoğdu

Mix-Mastering: Utku Ünsal

Gitarlar: Selahattin Güzelel

Kemanlar: İstanbul Strings

Vokaller: Fatih Ertür – Kıvanç Şensoy

Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri | Serdar Ortaç - İlaç dinle
İLİŞKİLİ HABERSerdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri | Serdar Ortaç - İlaç dinle

Niran Ünsal'ın kızı ola Hande Ünsal; “Yedi nesilde başka meslek yapan yok bizde. Bu bana, anne karnında verilmiş özel bir yetenek” dedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş