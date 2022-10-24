Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle
Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Kısa sürede trend videolar listesinde yükselen Hande Ünsal'ın şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkını sözleri ve tınısı, Ersay Üner dinleyenlere çok tanıdık geldi. Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle!
2022-10-24 14:13:08
Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Kısa sürede trend videolar listesinde yükselen Hande Ünsal'ın şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkını sözleri ve tınısı, Ersay Üner dinleyenlere çok tanıdık geldi. Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle!
Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri
Tadı kalmadı hiç
Ne sabahın, ne hayatın
Gün gün azaldım.
Sonum er ya da geç
Yine yollar, uçurumlar,
Derin derin…
Nasıl atlatılır ki bitmeyen bir afet
Acında bile var görülmemiş zarafet
Yokluğunun her anı sanki kıyamet
Bir yolu varsa hadi vazgeç
Doldurdum yine sana bu gözleri
Söndürdüm yakıp yakıp o günleri
Kayboldum adımı koydular deli
Sen yokken kimse tutamıyor beni
Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait?
Söz ve müziğiyle dikkat çeken "Sen Yokken" şarkısının tınısı, çok tanıdık geliyor. Pop müzik piyasasına yön veren Ersay Üner'in notaları ve sözleri kendini belli ediyor.
Söz & Müzik: Ersay Üner
Düzenleme: Serkan Balkan
Yönetmen: Ecem Gündoğdu
Mix-Mastering: Utku Ünsal
Gitarlar: Selahattin Güzelel
Kemanlar: İstanbul Strings
Vokaller: Fatih Ertür – Kıvanç Şensoy
Niran Ünsal'ın kızı ola Hande Ünsal; “Yedi nesilde başka meslek yapan yok bizde. Bu bana, anne karnında verilmiş özel bir yetenek” dedi.
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