Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle

Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Kısa sürede trend videolar listesinde yükselen Hande Ünsal'ın şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkını sözleri ve tınısı, Ersay Üner dinleyenlere çok tanıdık geldi. Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle!

Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri | Kısa sürede trend videolar listesinde yükselen Hande Ünsal'ın şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkını sözleri ve tınısı, Ersay Üner dinleyenlere çok tanıdık geldi. Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait? Sen Yokken kimse tutamıyor beni dinle!

Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri

Tadı kalmadı hiç

Ne sabahın, ne hayatın

Gün gün azaldım.

Sonum er ya da geç

Yine yollar, uçurumlar,

Derin derin…

Nasıl atlatılır ki bitmeyen bir afet

Acında bile var görülmemiş zarafet

Yokluğunun her anı sanki kıyamet

Bir yolu varsa hadi vazgeç

Doldurdum yine sana bu gözleri

Söndürdüm yakıp yakıp o günleri

Kayboldum adımı koydular deli

Sen yokken kimse tutamıyor beni

Hande Ünsal - Sen Yokken söz müzik kime ait?

Söz ve müziğiyle dikkat çeken "Sen Yokken" şarkısının tınısı, çok tanıdık geliyor. Pop müzik piyasasına yön veren Ersay Üner'in notaları ve sözleri kendini belli ediyor.

Söz & Müzik: Ersay Üner

Düzenleme: Serkan Balkan

Yönetmen: Ecem Gündoğdu

Mix-Mastering: Utku Ünsal

Gitarlar: Selahattin Güzelel

Kemanlar: İstanbul Strings

Vokaller: Fatih Ertür – Kıvanç Şensoy

Niran Ünsal'ın kızı ola Hande Ünsal; “Yedi nesilde başka meslek yapan yok bizde. Bu bana, anne karnında verilmiş özel bir yetenek” dedi.