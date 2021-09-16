Hamsi fiyatı ne kadar? 1 kilo hamsi pazarda ne kadar? İstavrit kilosu kaç paraya satılıyor? Av sezonun açılmasıyla vatandaşlar ucuz balık yemenin hayalini kuruyordu. Av sezonu 1 Eylül'de başladı ancak vatandaşların umduğu gerçekleşmedi. Tezgahlar çeşit çeşit balıklarla dolmaya başladı ancak fiyatları vatandaşları memnun etmiyor. Halde kilosu 15 liraya satılan hamsi İstanbul pazarlarında 35 liraya satılıyor.

Hamsi fiyatı ne kadar? 1 kilo hamsi pazarda ne kadar? Hamsi kilosu kaç paraya satılıyor? Av sezonun açılmasıyla vatandaşlar ucuz balık yemenin hayalini kuruyordu. Av sezonu 1 Eylül'de başladı ancak vatandaşların umduğu gerçekleşmedi. Tezgahlar çeşit çeşit balıklarla dolmaya başladı ancak fiyatları vatandaşları memnun etmiyor. Halde kilosu 15 liraya satılan hamsi İstanbul pazarlarında 35 liraya satılıyor.

Balık fiyatları av sezonun açılmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Eylül ayı ile birlikte denizlerde av sezonu başladı. Ucuz balık yemenin hayalini kuranlar tezgahlardaki balıkların fiyatlarını görünce şaşırdı. Vatandaşların en çok tercih ettiği balıkların başında gelen hamsinin kilo fiyatı da beklenenin üstünde.

Hamsi fiyatı ne kadar?

Hamsi fiyatları son yıllarda artmaya devam ediyor. Önceki yıllarda 10 liraya alınan hamsinin kilosu 30-35 liraya kadar çıkmış durumda. İstanbul'da Gürpınar Balık Hali'nde hamsinin kilosu 15 lira, istavritin kilosu 20-25 lira, tekir ve barbunun kilosu boylarına göre değişerek 40-50 lira, mezgitin kilosu 20-25 lira, palamutun tanesi ise 15-20 olarak satılıyor. Balıklar halden çıkarak tezgahlara geldiğinde ise fiyatlar artıyor. Hamsinin kilosu tezgahlarda 25 liradan başlayarak 35 liraya kadar çıkıyor.

İstavrit fiyatı ne kadar?

İstavritin kilosu ise 25-35 lira arasında. Tekir ve barbunun fiyatı 40 liradan 60 liraya kadar değişiyor. Mezgit kilo fiyatı ise 25-35 lira arasında tezgahtan tezgaha farklılık gösteriyor. Palamut tanesi ise 25 liradan 35 liraya kadar boyuna göre değişkenlik gösteriyor.

İstanbul'da pahalı, Karadeniz'de ucuz

Halden balık alan tezgah sahibi Kenan Kamur, "Hamsinin kilosu 15-16 lira, kasası da 190 liraya aldım. İstavriti de 200 liradan aldık kilosu 17 liraya geliyor. İstanbul'da biraz pahalı balık şu anda ama Karadeniz'de ucuz, 5-10 liraya istavrit var" dedi.



Balıkçı Ali Parlar ise, "İstavrit biraz sıkıntı kilosu yaklaşık 20-30 liraya geliyor. Hamsinin kilosu güne göre değişiyor, 15-20-25 lira oluyor. Tekir fiyatı yüksek olur o yüzden 40-50 lira arası. Satış yok, sıcaklardan dolayı, birazda ekonomiden dolayı" şeklinde konuştu.

Hamsi nedir?

Hamsi ya da Avrupa hamsisi (Engraulis encrasicolus), bir balıkımsı türü.

Hamsi adı arkaik Kolh dili kökenlidir ve "Küçük Sivri Balık" anlamındadır.

Vücut, ip şeklinde hafif yassılaşmış olup yanlarda yuvarlaktır. Alt dudak mevcut değildir, üst çene ise uzun olup, sırt rengi koyu mavi siyahımsı, alt taraf açık renklidir. Yan tarafları parlaktır. Kuyruk yüzgeci homoserk yapıdadır.

Hamsi, subtropikal iklim denizlerinde 400 metre derinliğe kadar olan alanda yaşayan oseanodrom bir tuzlu su balığıdır. En iyi uyum sağladığı su sıcaklığının 21 °C olduğu kabul edilmektedir. En çok Karadeniz, Azov Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz'de yaşamaktadır. Süveyş Kanalı, Süveyş Körfezi, Norveç ile Londra arasındaki Avrupa kıyıları, Güney Afrika'da az sayıda bulunur. Estonya ve Saint Helena adasında da görüldüğü kaydedilmiştir.

Sürüler halinde yaşar ve 18 cm'e kadar büyür. Ocak - Mart arasında beslenmek için sahillere yaklaşır. Gündüzleri 30–40 m. derinlerde, geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. 1 yaşından itibaren olgunluğa erişip 18°-20 °C sularda, 25–60 m. derinliklerde ve az tuzlu sularda üreyip yaklaşık 40.000 yumurta döker. Kayıtlara geçmiş en uzun yaşam süresi 5 yıldır.

Doğu Karadeniz bölgesinde Ekim ayının ikinci haftasında balıkçılar dualar okuyarak ve kurbanlar keserek denize açılmakta gırgır adı verilen çevirme ağlarıyla avlanmaktadır. 1970'li yıllara dek Karadeniz'de hamsi balığı öylesine çok bulunmaktaydı ve öylesine ucuzdu ki halk "hapsi" adını verdiği bu balığın fazlasını tenekelerle tarlalara gübre niyetine dökmekteydi. Örneğin hamsinin bol dolduğu 1937 yılında 1 teneke Karadeniz hamsisi 5 kuruşa satılmaktaydı.

Dünyada hamsi avının en fazla yapıldığı ülke yıllık ortalama 20 - 30 milyon ton ile Peru'dur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.