Hamidiye su zam mı geldi? Hamidiye damacana su fiyatı 2022 | Hamidiye suya zam mı yapıldı?

Hamidiye damacana su fiyatı 2022 | Hamidiye su zam mı geldi? Hamidiye suya zam mı yapıldı? Peş peşe gelen zamlarla birlikte vatandaşlar zor günler yaşamaya devam ediyor. İBB'nin su markası olan Hamidiye su damacana fiyatlarına da sessiz sedasız bir zam daha yapıldı. Son zamla birlikte 17.5 TL olan bir damacana su fiyatı 18.5 TL'ye çıktı. Hamidiye su fiyatı 6 ay önce 12.5 TL civarındaydı.

Hamidiye damacana su fiyatı 2022 | Hamidiye su zam mı geldi? Hamidiye suya zam mı yapıldı? Peş peşe gelen zamlarla birlikte vatandaşlar zor günler yaşamaya devam ediyor. İBB'nin su markası olan Hamidiye su damacana fiyatlarına da sessiz sedasız bir zam daha yapıldı. Son zamla birlikte 17.5 TL olan bir damacana su fiyatı 18.5 TL'ye çıktı. Hamidiye su fiyatı 6 ay önce 12.5 TL civarındaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye suya bir zam daha geldi. Daha önce Hamidiye suya yüzde 16'lık zam yapılmıştı. Ardından yüzde 20 oranında bir zam daha gelerek Hamidiye su fiyatları 17.5 TL'ye çıktı. Vatandaşlar Hamidiye su sipariş ettiklerinde suya sessiz sedasız bir zam daha yapıldığını anladı.

Hamidiye su zam mı geldi?

Hamidiye suya bir zam daha geldi. 2022 yılına zamlarla giren vatandaşlara bir zam da İBB'den geldi. İBB'nin iştiraki Hamidiye damacana fiyatlarına ve diğer ürünlerine zam yappıldı. Hamidiye damacana fiyatı 17.5 TL'den 18.5 TL'ye çıkartıldı.

Hamidiye suya zam mı yapıldı?

Temmuz ayında 12.5 TL olan 19 litrelik damacana fiyatı yüzde 16 zam yapılmıştı ve suyun fiyatı 14,5 liraya yükselmişti. Hamidiye suya daha sonra yüzde 20 zam gelmiş ve damacana su fiyatı 17.5 liraya çıkmıştı. Son olarak İBB Hamidiye damacana su fiyatı 18.5 TL oldu.

2022 Hamidiye su güncel fiyatları

Hamidiye suyun mobil uygulamasında da yapılan güncelleme sonucunda fiyatlar şu şekilde gücellendi:

Damacana Su 18,50 TL

15 lt cam şişe su 21.50 TL

5 lt pet şişe x 4 adet 29 TL

1,5 litre pet şişe x 12 adet 29 TL

0.50 lt pet şişe x 24 adet 29 TL

180 cc bardak su x 60 adet 32 TL

Hamideye su zam aralıkları

29.6.21 tarihinde 12.50

22.09.21 tarihinde 14.50

16.11.21 tarihinde 17.50

Son alınan Hamidiye su fiyatlarının 18.50 TL olduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.