HKP, İBB'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasını açıklamasını istedi. Ancak HKP'nin bu talebi 'kapsam dışı' denilerek reddedildi. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) kimdir? I HKP'nin kurucusu kimdir? İşte detaylar

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) kimdir? ne zaman kurulmuştur

15 Haziran 2005'te Nurullah Ankut tarafından kurulmuştur. Görüş liderleri olarak Türkiye Komunist Partisi (TPK) kurucusu Hikmet Kıvılcımlı'yı kabul etmişlerdir. Halk arasında Vatan partisinin mirasçısı olarak bilinirler. İdeloji olarak Sosyalizm, Marksizm-Leninizm ve Komunizm'i benimsenmiş, kendilerini aşırı sol olarak nitelemişlerdir. Halkın Kurtuluş Partisi'nin HKP'nin en çok tanınmasını sağlayan eylem, seçim kanunu dolayısıyla her partinin hakkı olan toplam 20 dakikalık seçim öncesi propaganda konuşmaları oldu. Partinin Genel Başkanı Nurullah Ankut, Haziran 2015 genel seçimleri öncesi yaptığı konuşma ve Kasım 2015 genel seçimleri öncesi yaptığı konuşmalarda kamuoyunun dikkatini çekti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ilk olarak ne zaman seçime girmiştir?

Halkın Kurtuluş Partisi, (HKP) Nurullah Ankut önderliğinde 2014 Türkiye yerel seçimlerinde yer almıştır. Türkiye genelinde ilk seçiminde 26.654 oy almıştır. Bu rakam seçimdeki toplam oyların %0.08'na tekabül eder. Halkın Kurtuluş Partisi ikinci seçimine 2015 Türkiye erken genel seçimleri ile dahil olmuştur. Türkiye erken genel seçiminde 83.057 bin (%0.17) oy almıştır. 3. seçimine ise Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 2015 Haziran genel seçimleri ile katılmıştır. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 2015 Haziran genel seçimlerinde 60.396 %0,13 bin oy almıştır.

Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) kaç üyesi bulunmaktadır?

4 Şubat 2020'deki resmî verilere göre partinin üye sayısı 419'dur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.