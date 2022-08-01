Halit Sunal kimdir? Ali Sunal'dan Halit Sunal hakkında suç duyurusu | Halit Sunal olayı nedir?

Halit Sunal kimdir? Halit Sunal olayı nedir? Ali Sunal'dan Halit Sunal hakkında suç duyurusu yapıldı. Türk sinemasına adını altın harflerle yazan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan Halit Sunal hakkında tehdit ve hakaret suçlarından şikayetçi oldu. Yaşanan gelişmelerden sonra Halit Sunal'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Halit Sunal kimdir? Halit Sunal olayı nedir? Ali Sunal'dan Halit Sunal hakkında suç duyurusu yapıldı. Türk sinemasına adını altın harflerle yazan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan Halit Sunal hakkında tehdit ve hakaret suçlarından şikayetçi oldu. Yaşanan gelişmelerden sonra Halit Sunal'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Yıllar önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın çocukları iddiaya göre kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan ve çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi oldu. Magazin gündeminde geniş yer bulan olayın ardından Halit Sunal'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Halit Sunal kimdir?

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; Kendisini sinemanın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal, 2 yıl önce Düzce'de ‘Cennet Kuşları' adlı bir film çekti. Filmde köy halkına da rol veren Sunal, iddiaya göre rol verdiği esnafa emekleri karşılığı para verecekti ancak para vermek bir yana, fatura kesip köy halkını yapım şirketine borçlu göstererek dolandırdı.

Yaşananların kamuoyuna yansımasının ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, “Bizim bu isimde amcamız yok. Babam üzerinden bu tip olayların yapılması bizi derinden üzüyor” açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası kendisine Halit Sunal tarafından “Benim hakkımda bir daha konuşma son uyarım”, “Beni kimse durduramaz, kanala çıkarım, Türkiye yüzünüze tükürür” şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, savcılığa başvurdu. Babasının adının dolandırıcılık haberleri içinde yer aldığını söyleyen Sunal, bu haberlerle anılmasının kamuoyu nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini, aile huzurlarını bozduğunu ifade etti.

Ali Sunal'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi. Halit Sunal'ın Ali Sunal'a attığı mesajların suç içerdiğini kaydeden savcılık, Halit Sunal hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.