Halit Sunal kimdir? Kemal Sunal ailesi Halit Sunal'dan neden şikayetçi oldu? Halit Sunal olayı nedir? Kemal Sunal bundan 22 yıl önce 3 Temmuz 2000 tarihinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştu. Kemal Sunal'ın ani ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Kemal Sunal'ın çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal son yaşanan gelişmelerden sonra Halit Sunal hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisini sinemanın unutulmaz ismi Kemal Sunal’ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal hakkında yer alan iddialar oldukça vahim.

Halit Sunal kimdir? Kemal Sunal ailesi Halit Sunal'dan neden şikayetçi oldu? Halit Sunal olayı nedir? Kemal Sunal bundan 22 yıl önce 3 Temmuz 2000 tarihinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştu. Kemal Sunal'ın ani ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Kemal Sunal'ın çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal son yaşanan gelişmelerden sonra Halit Sunal hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisini sinemanın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal hakkında yer alan iddialar oldukça vahim.

Halit Sunal kimdir?

01 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya gelen Halit Sunal ile Kemal Sunal ailesi arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal, 2 yıl önce Düzce'de ‘Cennet Kuşları' adlı bir film çekti. Filmde köy halkına da rol veren Sunal, iddiaya göre rol verdiği esnafa emekleri karşılığı para verecekti ancak para vermek bir yana, fatura kesip köy halkını yapım şirketine borçlu göstererek dolandırdı. Yaşananların kamuoyuna yansımasının ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, “Bizim bu isimde amcamız yok. Babam üzerinden bu tip olayların yapılması bizi derinden üzüyor” açıklamasını yaptı.

Kemal Sunal ailesi Halit Sunal'dan neden şikayetçi oldu?

Bu açıklama sonrası kendisine Halit Sunal tarafından “Benim hakkımda bir daha konuşma son uyarım”, “Beni kimse durduramaz, kanala çıkarım, Türkiye yüzünüze tükürür” şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, savcılığa başvurdu. Babasının adının dolandırıcılık haberleri içinde yer aldığını söyleyen Sunal, bu haberlerle anılmasının kamuoyu nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini, aile huzurlarını bozduğunu ifade etti. Ali Sunal'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi. Halit Sunal'ın Ali Sunal'a attığı mesajların suç içerdiğini kaydeden savcılık, Halit Sunal hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. .