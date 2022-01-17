Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle | Sezen Aksu'ya Hz. Adem ve Hz. Havva tepkisi

Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle | Pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Sezen Aksu son şarkısında dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Sosyal medyada #sezenaksuhadinibil etiketi ile binlerce kişi paylaşım yaptı. Ülke gündemine oturan olay sonrası Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında 'Selam söyleyin, O Cahil Havva ve Ademe…' sözleri yer alıyor.

Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle | Pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Sezen Aksu son şarkısında dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Sosyal medyada #sezenaksuhadinibil etiketi ile binlerce kişi paylaşım yaptı. Ülke gündemine oturan olay sonrası Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında "Selam söyleyin, O Cahil Havva ve Ademe…" sözleri yer alıyor.

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu son şarkısında yer alan ifadeler nedeniyle büyük tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından eleştirilen Sezen Aksu hakkında dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla da suç duyurusunda bulunuldu. Sezen Aksu'dan ise şarkı sözleri nedeniyle herhangi bir açıklama gelmedi.

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle

Sezen Aksu Hz. Havva ve Hz. Adem'e nasıl hakaret etti?

Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında geçen sözler nedeniyle tepkilere neden oldu. Sanatçıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle tepkileri üzerine çekti.

Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

Avukat Mikail Yılmaz ve beraberindeki grup şarkıcı Sezen Aksu hakkında dini değerleri aşağılama suçundan suç duyurusunda bulundu. Yılmaz yaptığı açıklamada "Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik." dedi.

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