Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı hangi caminin imamı? Halil Konakçı neden gündem oldu? Ankara Melike Hatun Camii imamı kim? Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve yorumları ile dikkatleri çeken Halil Konakçı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halil Konakçı son açıklamasında kadın erkek eşitliğine dair açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan yayımlanan videoda Konakçı 'Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık' dedi.

Halil Konakçı'nın kim olduğu son günlerde arama motorlarından skça araştırılıyor. Halil Konakçı son açıklamasında kadın ve erkek eşitliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halil Konakçı açıklamasında "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" dedi. Gündeme düşen açıklamaların ardından Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı hangi caminin imamı? Halil Konakçı neden gündem oldu? Ankara Melike Hatun Camii imamı kim? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Halil Konakçı kimdir?

Halil Konakçı Ankara Melike Hatun Camii İmamıdır. Halil Konakçı son zamanlarda yaptığı açıklama ve yorumları ile gündeme geliyor. Daha önce hilafet çağrısıyla gündeme gelen Halil Konakçı'nın son yayınlanan videosu sosyal medayada oldukça fazla tartışıldı. Videoda Konakçı şunları söylüyor: "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz" gibi skandal ifadeler kullanan Konakçı erkeklere yönelik de tepki çeken sözler sarf ediyor; Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

Halil Konakçı neden gündem oldu?

Halil Konakçı daha önce hilafet makamının geri getirilmesini talep etmişti. Halil Konakçı son olarak kadın erkek eşitliği ve kadınların açık giyinmesine dair sözleri ile gündeme geldi.

Ankara Melike Hatun Camii nerede?

Ankara Melike Hatun Camii Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Melike Hatun Camii Anafartalar, Atatürk Bulvarında yer alıyor.