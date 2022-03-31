Hakim dizisi Ozan (Fatih Berk Şahin) kimdir? Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan Derman'ın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yep yeni bir dizi daha izleyicisi ile buluşacak. Hakim adındaki dizi her pazartesi günü ATV'de yayınlanacak. Dizi bir hakimin oğlunun trafik kazası ile mafya babasının oğlunun ölümüne neden olmasını anlatıyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin başrolünde olan Ozan Derman karakterini gerçekte hangi oyuncunun canlandırdığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Hakim dizisi Derman'ın gerçek adı...

Hakim dizisi Ozan (Fatih Berk Şahin) kimdir? Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan Derman'ın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yep yeni bir dizi daha izleyicisi ile buluşacak. Hakim adındaki dizi her pazartesi günü ATV'de yayınlanacak. Dizi bir hakimin oğlunun trafik kazası ile mafya babasının oğlunun ölümüne neden olmasını anlatıyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin başrolünde olan Ozan Derman karakterini gerçekte hangi oyuncunun canlandırdığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Hakim dizisi Derman'ın gerçek adı...

ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim'in ilk bölümleri merakla bekleniyor. Hakim dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken dizinin baş karakterlerinden biri olan Ozan Derman'ın kim olduğu merak eddiliyor. İşte Hakimin oğlu Ozan'ın gerçek adı ve kimliği...

Hakim dizisi Ozan kimdir?

Ozan Derman Hakim Ömer Arif Derman'ın oğludur. Dizinin en önemli karakerlerinden biri olan Ozan akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Ozan trafik kazası yaparak mafya babasının oğlunun ölümüne neden oluyor ve susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalıyor. Ozan Derman annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Ozan öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir. Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır.

Hakim dizisi Ozan Derman'ı kim canlandırıyor?

Hakim dizisinde Ozan Derman'ı genç ve yetenekli oyuncu Fatih Berk Şahin canlandırmaktadır. Fatih Berk Şahin daha önce pek çok dizi ve filmde rol almıştır. İşte Fatih Berk Şahin'in hayatı ve biyografisi...

Fatih Berk Şahin kimdir?

Fatih Berk Şahin 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Berk Şahin Türk dizi oyuncusudur.

Oyunculuğa küçük yaşlarda merak salan Fatih Berk Şahin kariyerini de bu yönde şekillendirmek için çalışmalara başlamıştır. Oyunculuk alanında eğitimler alan Fatih Berk Şahin pek çok dizide rol almıştır.

Fatih Berk Şahin oyunculuk kariyerine 2020 yılında Ozan Açıktan yönetmenliğinde ‘Geçen Yaz' adlı sinema filmiyle başladı.

Fatih Berk Şahin daha sınra Show TV'de yayınlanan ‘Yalancı' dizisinde rol aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimi devam ediyor.