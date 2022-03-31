Hakim dizisi Yasemin kimdir? Hakim dizisindeki Yasemin Kaner (Ebru Özkan) kimdir? Hakim'deki Yasemin'in gerçek adı ne? ATV ekranlarında bir iddialı dizi daha yayın hayatına başlıyor. Hakim adındaki dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur yer almaktadır. Dizinin konusu ve güçlü oyuncu kadrosu şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Yasemin Kaner rolünü canlandıran oyuncu da performansı ile izleyicilerden tam not aldı. İşte Hakim dizisindeki Yasemin'in geçek adı ve hikayesi...

ATV yeni yapımları ile yeni yayın sezonuna iddialı bir giriş yaptı. Her pazartesi günü ATV'de "Hakim" gecesi yaşabnacak. Hakim dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. İlk bölümü 4 Nisan'da yayınlanacak olan dizinin fragmanları bile yüz binlerce kez görüntülendi. Limon Film imzası ile ekranlara gelen dizide rol alan Yasemin Kaner'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Hakim dizisi Yasemin Kaner kimdir?

Yasemin Kaner Hakim dizisinde önemli bir karakterdir. Yasemim alımlı, zeki, güçlü, sıra dışı bir kadındır. Yasemin, Hakim Ömer Arif'in eski stajyeridir. Mesleğiyle ilgili ne varsa Ömer'den öğrenmiştir ve ona derin bir hayranlık duymaktadır. Uyarılarına kulak astığı tek kişi Ömer'dir. Yasemin'in Ömer'e olan duyguları, Aylin'in ölümüyle beraber iyice derinleşir. Ozan'ın yaptığı kazadan sonra Ömer'le daha sık görüşmeye başlar. Çünkü Ömer ondan birini savunmasını ister. Ömer'e yardım etmek isterken, yol ayrımında kalacak ve bir seçim yapması gerekecektir.

Hakim dizisindeki Yasemin Kaner kimdir?

Hakim dizisinde Yasemin Kaner rolünü genç oyuncu Ebru Özkan canlandırmaktadır. Ebru Özkan daha önce pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Ebru Özkan kimdir?

Ebru Özkan Saban 18 Kasım 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Ebru Özkan Türk dizi ve film oyuncusudur.

Ebru Özkan İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yıllari arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır.[4] Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir. 2022 yılında Netflix yapımında Şahmeran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir.

2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuştur.

Hakim dizisi konusu nedir?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

Hakim dizisi oyuncuları ve rolleri

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

.