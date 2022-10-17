Hakan Şükür Oğuzhan Uğur'a yanıt verdi | Oğuzhan Uğur ve Hakan Şükür olayı ne?

Hakan Şükür Oğuzhan Uğur'a yanıt verdi. Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı üzerinden yapmış olduğu programa Hakan Şükür'ü davet etti. Sosyal medya üzerinden davet için paylaşım yapan Uğur, kısa süre sonra, tepkiler nedeniyle paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Oğuzhan Uğur ve Hakan Şükür olayı ne? İşte yanıtı...

Hakan Şükür Oğuzhan Uğur'a yanıt verdi. Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı üzerinden yapmış olduğu programa Hakan Şükür'ü davet etti. Sosyal medya üzerinden davet için paylaşım yapan Uğur, kısa süre sonra, tepkiler nedeniyle paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Oğuzhan Uğur ve Hakan Şükür olayı ne? İşte yanıtı...

Oğuzhan Uğur ve Hakan Şükür olayı ne?

Babalı TV adındaki YouTube kanalından program yapan Oğuzhan Uğur çağırmak istediği yeni konuyla tepkilere neden oldu. Twitter'dan Hakan şükür'ü etiketleyerek yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kez yorum aldı

Olayın detayları için aşağıdaki habere göz atabilirsiniz.

Hakan Şükür Oğuzhan Uğur'a yanıt verdi

Şükür; "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur ‘u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bi şeyler anlamasını tabi ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamını da linkte olduğunu hatırlatayım." açıklamasını yaptı.

Oğuzhan Uğur'un açıklaması

Oğuzhan Uğur konuyla ilgili son olarak; "

Hakan Şükür'e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ'ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim.

Tabii bunu da parça parça atacakları için “korkak” diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım.???? Bu arada halen beni fetöcülükle suçlayan eski fetö aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. =) onda sıkıntı yok.

Fetöcüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım." açıklamasını yaptı