Oğuzhan Uğur Hakan Şükür için ne dedi? Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür paylaşımı gündem oldu. Uğur tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Peki ama Oğuzhan Uğur Hakan Şükür için ne paylaştı, ne dedi? İşte yanıtı...

Oğuzhan Uğur Hakan Şükür için ne dedi? Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür paylaşımı gündem oldu. Uğur tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Peki ama Oğuzhan Uğur Hakan Şükür için ne paylaştı, ne dedi? İşte yanıtı...

Oğuzhan Uğur Hakan Şükür için ne dedi?

Babala TV isimli YouTube kanalı üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur'un paylaşımı büyük tepkilere neden oldu. Eski milletvekili ve eski futbolcu olan FETÖ firarisi olarak aranan Hakan Şükür'ü programına davet etti.

Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür paylaşımı

Oğuzhan Uğur, "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum"

"Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" sözlerinin yer aldığı bir tweti paylaşarak Hakan şükür'ü etiketledi.