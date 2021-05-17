Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecine girildi. Kademeli normalleşme ile birlikte bazı kısıtlamalarda esnetilmeye gidildi. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu devam ederken hafta içi de saat 21.00'den sonra başlayacak. Seyahat planı yapanlar da hafta sonu hafta sonu seyahat yasağı var mı diye araştırmaya başladı. Peki hafta sonu otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı? Kademeli k-normalleşmede hafta sonu seyahat yasağı için nereden izin alınır? Şehirler arası seyahat kısıtlaması hangi saatte başlıyor?

Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecine girildi. Kademeli normalleşme ile birlikte bazı kısıtlamalarda esnetilmeye gidildi. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu devam ederken hafta içi de saat 21.00'den sonra başlayacak. Seyahat planı yapanlar da hafta sonu hafta sonu seyahat yasağı var mı diye araştırmaya başladı. Peki hafta sonu otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı? Kademeli k-normalleşmede hafta sonu seyahat yasağı için nereden izin alınır? Şehirler arası seyahat kısıtlaması hangi saatte başlıyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında vaka sayılarını aşağı çekmek için uygulanan tedbirler meyvesini vermeye başladı. 10 bin seviyelerine kadar düşen vaka sayısını 1 Haziran'a kadar daha da düşürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda tam kapanma dönemi sonrası 17 Mayıs itibari ile kademeli normallşme tedbirleri uygulanmaya başlandı. Kademeli normalleşme ile birlikte tam kapanmanın getirdiği yasaklar bir nebze de olsa gevşetildi. Kademeli normalleşme döneminde, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacağı kaydedildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması ile vatandaşlar hafta sonu seyahat yasağı var mı? Hafta sonu otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı? gibi soruları sormaya başladı. İşte hafta sonu seyahat yasağına dair detaylar...

Hafta sonu seyahat yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşmeyte ilişkin genelge yayınladı. Genelgede vatandaşların çok merak ettiği seyahat yasağına ilişkin de bilgiler var. Peki hafta sonu seyahat yasağı var mı? Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır" bilgisine yer verildi.

Seyahat yasağından kimler muaf?

Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyenler.

Doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olanlar (en fazla 2 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olanlar.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

Kademeli normalleşmede seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Genelgede belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda, vatandaşların durumların belgelendirmek kaydıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve Alo 199 sistemlerinden, valilik veya kaymakamlık bünyesindeki Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekleri bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.