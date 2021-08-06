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TIMETURK / GENEL / Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları resmi tatillerde açık mı?

Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları resmi tatillerde açık mı?

Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları resmi tatillerde açık mı? Ülkenin dört bir yanında bulunan binlerce sağlık ocağı milyonlarca vatandaşa hizmet veriyor. Özellikle koronavirüs döneminde sağlık ocakları aşılama üssü haline geldi. Vatandaşların sağlık konusundaki şikayetleri için sık sık gittiği sağlık ocaklarının çalışma günleri internette araştırılıyor. Peki sağlık ocakları ne zaman açılıyor? İşte sağlık ocakları çalışma saatleri...

6 Saat Önce
2021-08-06 15:01:36
Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları resmi tatillerde açık mı?

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Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları resmi tatillerde açık mı? Ülkenin dört bir yanında bulunan binlerce sağlık ocağı milyonlarca vatandaşa hizmet veriyor. Özellikle koronavirüs döneminde sağlık ocakları aşılama üssü haline geldi. Vatandaşların sağlık konusundaki şikayetleri için sık sık gittiği sağlık ocaklarının çalışma günleri internette araştırılıyor. Peki sağlık ocakları ne zaman açılıyor? İşte sağlık ocakları çalışma saatleri...

Özellikle koronavirüs döneminde aşılama üssü haline gelen sağlık ocaklarının hangi günlerde açık olduğu. Sağlık ocaklarına ilgi koronavirüs döneminde kat kat arttı. Vatandaşlar hastanelerin yoğun olması nedeniyle sağlık pprblemleri için sağlık ocaklarını tercih etmeye başladı. Sağlık ocaklarının hafta sonu ve resmi tatillerde açık olup olmadı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki hafta sonu sağlık ocakları açık mı?

Sağlık ocakları resmi tatillerde açık mı?

Sağlık ocakları hafta sonu ve resmi tatil günlerinde kapalıdır. Sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız hafta sonları acilllere ve özel sağlık kuruluşlarına başvurabilirler.

Sağlık ocakları çalışma saatleri

Sağlık ocakları sabah saat 08:00'de açılır. 12:30 / 13:30 arası öğle molasına giren sağlık ocakları saat 17:00'de kapanır.

Sağlık ocakları hafta sonu açık mı?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Sağlık ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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