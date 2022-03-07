DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bozdağ: İnsanların güvenerek kapısına gideceği kişiler savcılarımız, hakimlerimiz olmalı
Konutta yüksek fiyatlanma krizinin reçetesi
RTÜK'ten ayçiçek yağı hamlesi
TOKİ indirim şartları nelerdir? TOKİ indirim kampanyası şartları
Ukrayna'ya rekor seviyede kripto para bağışı
Ünlü Ukraynalı aktör, Rus ordusu ile girdiği çatışmada öldü
8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir?
Bakan Nebati'den son dakika ayçiçek yağı açıklaması!
Ayçiçek yağı fiyatları | Marketlerde ayçiçek yağı ne kadar?
Rusya saldırıyı durdurmak için Ukrayna’dan ne istiyor?
Kremlin'den son dakika açıklaması: Ukrayna bu şartları yerine getirirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak
AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Sibirya soğukları geliyor!
Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu
Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı?
Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba Türkiye’ye geliyor

TIMETURK / GENEL / Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı?

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı?

Soğuk hava dalgası Sibirya üzerinden Türkiye'ye doğru ilerlerken uzmanlardan da peş peşe kar uyarısı geldi. Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı? sorusu İstanbul'da hafta sonu için plan yapan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da 10 Mart'tan itibaren kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği kentte yoğun kar yağışının bir kaç gün sürmesi bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-03-07 14:05:18
Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı?

Mart ayına girdiğimiz şuı günlerde havalar ısınmaya başladı derken Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta havaların yeniden soğumasına neden olacak. Sibirya kökenli soğuk havadalgası ile birlikte pek çok ilde yoğun kar yağışları da yeninden yşanacak. Meteoroloji'den önümüzdeki bir kaç güne ilişkin son dakika uyarılar peş peşe gelmeye başladı. İsanbul'da yaşayan ve hafta sonu için plan yapan vatandaşlar da İstanbul'da cumartesi ve pazar günü kar yağacak mı? sorusuna yanıt arıyor. AKOM'dan da İstanbul'a kar yağışına ilişkin flaş uyarı geldi.

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da yeni bir kar yağışına neden olacak. 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi'ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye'yi etkileyecek. Hafta sonu boyunca İstanbul beyaz örtü ile kaplanacak. Pazartesiden itibaren havaların sıınmaya geçmesiyle karlı hava yerini yağmurlu havaya bırakacak.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Günlerdir beklenen İstanbul'a kar yağışı ile ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Meteoroloji ve AKOM uyarı yayınlayarak Sibirya'dan gelen soğuk havadalgasının Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı belirtildi. İstanbul'da yoğun kar yağışının 10 Mart Perşembe günü başlaması beklenirken hafta sonu boyunca İstanbul'da kar yağmaya devam edecek.

İstanbul'da hafta sonu kar var mı? (12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar)

Kar yağışı İstanbullular tarafından bekleniyor. Kar yağışının Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın olacağı belirtiliyor. AKOM soğuk havaların etkisini göstermeye başladığını belirterek Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının kar yağışına neden olacağını belirtti. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. Karadeniz üzerinden bölgeye giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

En son 1987'de yaşandı

1987'de yaşanan ve “efsane kış” olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği tahmin ediliyor.

Aybar Kar Fırtınası nedir? Aybar Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Aybar Kar Fırtınası İstanbul'da kaç gün sürecek?
İLİŞKİLİ HABERAybar Kar Fırtınası nedir? Aybar Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Aybar Kar Fırtınası İstanbul'da kaç gün sürecek?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş