Soğuk hava dalgası Sibirya üzerinden Türkiye'ye doğru ilerlerken uzmanlardan da peş peşe kar uyarısı geldi. Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı? sorusu İstanbul'da hafta sonu için plan yapan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da 10 Mart'tan itibaren kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği kentte yoğun kar yağışının bir kaç gün sürmesi bekleniyor.

Mart ayına girdiğimiz şuı günlerde havalar ısınmaya başladı derken Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta havaların yeniden soğumasına neden olacak. Sibirya kökenli soğuk havadalgası ile birlikte pek çok ilde yoğun kar yağışları da yeninden yşanacak. Meteoroloji'den önümüzdeki bir kaç güne ilişkin son dakika uyarılar peş peşe gelmeye başladı. İsanbul'da yaşayan ve hafta sonu için plan yapan vatandaşlar da İstanbul'da cumartesi ve pazar günü kar yağacak mı? sorusuna yanıt arıyor. AKOM'dan da İstanbul'a kar yağışına ilişkin flaş uyarı geldi.

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da yeni bir kar yağışına neden olacak. 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi'ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye'yi etkileyecek. Hafta sonu boyunca İstanbul beyaz örtü ile kaplanacak. Pazartesiden itibaren havaların sıınmaya geçmesiyle karlı hava yerini yağmurlu havaya bırakacak.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Günlerdir beklenen İstanbul'a kar yağışı ile ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Meteoroloji ve AKOM uyarı yayınlayarak Sibirya'dan gelen soğuk havadalgasının Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı belirtildi. İstanbul'da yoğun kar yağışının 10 Mart Perşembe günü başlaması beklenirken hafta sonu boyunca İstanbul'da kar yağmaya devam edecek.

İstanbul'da hafta sonu kar var mı? (12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar)

Kar yağışı İstanbullular tarafından bekleniyor. Kar yağışının Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın olacağı belirtiliyor. AKOM soğuk havaların etkisini göstermeye başladığını belirterek Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının kar yağışına neden olacağını belirtti. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. Karadeniz üzerinden bölgeye giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

En son 1987'de yaşandı

1987'de yaşanan ve “efsane kış” olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği tahmin ediliyor.