Aybar Kar Fırtınası nedir? Aybar Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Aybar Kar Fırtınası İstanbul'da kaç gün sürecek? Türkiye yeni bir soğuk hava dalasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği İstanbul'da şiddetli kar yağışlarının başlayabileceği uyarısı geldi. Aybar Kar Fırtınası olarak adlandırılan bu yoğun kar yağışlarının 1878'den bu yana ilk defa 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Aybar Kar Fırtınası nedir? Aybar Kar Fırtınası İstanbul'da kaç gün sürecek? Türkiye yeni bir soğuk hava dalasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği İstanbul'da şiddetli kar yağışlarının başlayabileceği uyarısı geldi. Aybar Kar Fırtınası olarak adlandırılan bu yoğun kar yağışlarının 1878'den bu yana ilk defa 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Sibirya üzernden Türkiye'ye doğru ilerleyen soğuk hava dalgası Mart ayının oldukça soğuk geçmesine neden olacak. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstabul'da da yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Aybar Kar Fırtınası olarak adlandırılan kar yağışının önümüzdeki günlerde İstanbul'a giriş yapması bekleniyor. AKOM'dan da yoğun kar yağışına dair bir uyarı geldi. AKOM Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar devam edeceğini Ayber Kar Fırtıbnası'nı da beraberinde getireceği belirtildi. Vatandaşlar da Aybar Kar Fırtınası nedir? Aybar Kar Fırtınası İstanbul'da kaç gün sürecek? gibi soruları sormaya başladı.

Aybar Kar Fırtınası nedir?

Aybar Kar Fırtınası Sibirya üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte başlayan yoğun kar yağışlarına denir. Yoğun kar yağışının fırtına şeklinde olması nedeniyle Aybar ismi veriliyorç Aybar Kar Fırtınasının Türkiye'nin geniş bir alanında etkili olması bekleniyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte ilkbahar hazırlıkları yapılırken havaların ani soğumasıyla birlikte kar yağışları yeniden İstanbul'da etkili olacak.

Aybar Kar Fırtınası ne zaman başlayacak?

Aybar Kar Fırtınasının İstanbul'da bir kaç gün etkisini göstermesi bekleniyor. 10 Mart Perşembe günü başlaması beklenen kar yağışlarının hafta sonu boyunca süreceği bekleniyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Türkiye'nin pek çok ilinde kar yağışına neden olması bekleniyor.

Aybar Kar Fırtınası İstanbul'da kaç gün sürecek?

10 Mart Perşembe günü İstanbul'da başlaması beklenen yoğun kar yağışının 14 Mart Pazartesi'ye kadar etkili olacağı ardından yavaş yavaş yurdu terk edeceği beliritliyor.

AKOM'dan Aybar Kar Fırtınası uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) beklenen Aybar Kar Fırtınası için uyarı yaptı. AKOM'dan yapılan uyarıda Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını söyledi. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile kar yağışlarının da başlayacağı belirtilen uyarıda Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi. .