Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan nereli, kaç yaşında? Son zamanların en çok merak edilen oyuncuları arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelecek vadeden genç oyuncular arasında gösterilen Hafsanur Sancaktutan son olarak Disney+'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizide Sinem karakterini canlandırıyor.

Dünyayla Benim Aramda dizisinde Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın kim olduğu dizi izleyicicileri tarafından merak ediliyor. Zaman zaman sosyal medyada da TT olan Hafsanur Sancaktutan son zamanların en pıopüler oyuncuları arasında yer alıyor. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı ve büyografisi...

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu.

Hafsanur Sancaktutan aslen Rizelidir.

22 yaşında olan genç oyuncu son zamanların adından en çok söz ettiren oyuncuları arasında yer alıyor.

Hafsanur Sancaktutan oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı.

Küçük yaşlarda tiyatro ve oyunculuk eğitimleri alan Hafsanur Sancaktutan pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.

2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.

2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı.

Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu.

2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.

Henüz üniversite eğitimi almamış olan Hafsanur Sancaktutan, mutlaka bir gün üniversitede okumak ve yurt dışında oyunculuk yapmak istiyor.

Hafsanur Sancaktutan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki bazı sahneleri nedeniyle sosyal medyada ve internette oldukça fazla konuşuldu.

Hafsanur Sancaktutan yeni projelerle ekranlarda uzun süre kalması bekleniyor.

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