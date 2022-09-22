Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm ne zaman çıkacak? Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm çıktı mı? Hangi gün yayınlanacak? Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olarak ülkemizde geçtiğimi aylarda yayın hayatına başlayan Disney+ Türk yapımlarını bir bir izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi 14 Eylül'de platformdaki yerini aldı. Dizinin ilk 3 bölümü geride kaldı ve 4. bölümün ne zaman yayınlanacağı dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm yayın tarihi...

Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm ne zaman çıkacak? Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm çıktı mı? Hangi gün yayınlanacak? Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olarak ülkemizde geçtiğimi aylarda yayın hayatına başlayan Disney+ Türk yapımlarını bir bir izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi 14 Eylül'de platformdaki yerini aldı. Dizinin ilk 3 bölümü geride kaldı ve 4. bölümün ne zaman yayınlanacağı dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm yayın tarihi...

Haziran ayında Türkiye'e yayın hayatına merhaba diyen Disney Plus ülkemizde abone sayısını artırabilmek için Türk dizi ve filmlerine oldukça fazla önem veriyor. Türkiye'nin en önemli oyuncuları ile sözleşmeler imzalayan Disney Plus yeni Türk projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Disney+ son olarak başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoygibi isimlerin olduğu "Dünyayla Benim Aramda" adlı diziyi izleyicilerin beğenisine sundu. 14 Eylül'de yayına başlayan dizinin yeni bölümlerinin ne zaman çıkacağı dizi severler tarafından araştırılıyor. İşte Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm çıkış tarihi...

Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm ne zaman çıkacak?

Disney+'ın orojinal Türk dizilerinden olan Dünyayla Benim Aramda izleyicilerden tam not almayı başardı. İlk 2 bölümü 14 Eylül'de yayınlanan dizinin 8 bölümden oluşması bekleniyor. Kısa sürede ülkemizde platformun en çok izlenen yapımı olan Dünyayla Benim Aramda dizisinin ilk 3 bölümü geride kaldı. Dizinin 4. bölümünün ise 28 Eylül Çarşamba günü Disney Plus'ta yer alacak. Dizi yasal olarak sadece Disney+ platformundan yayınlanıyor.

Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm çıktı mı?

Disney+ platformunda ilk iki bölümü 14 Eylül'de yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinin 3. bölümü 1 hafta sonra yani 21 Eylül'de yayınlandı. Platformun en çok izlenen yapımları arasına giren dizinin 4. bölümünün ne zaman çıkacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dünyayla Benim Aramda 4. bölüm 28 Eylül'de Disney+'ta oalcak.

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Disney+ için özel olarak üretilen dizinin ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.

Disney+ nedir?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Metin Akdülger - Kenan

Ali Yoğurtçuoğlu .