Hadise'nin yüzüğü sahte mi? Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü çakma mı? Hadise ile Mehmet Dinçerler uzun süren birlikteliklerini evlilik ile noktalama kararı almıştı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzük ise oldukça çok konuşulmuştu. Hadise ile Mehemt Dinçerler'in ayrılık kararı almasının ardından yüzük bir kez daha tartışma konusu oldu. Son gelen iddialara göre ise 3 milyon lira olduğu iddia edilen yüzük sahte çıktı.

Hadise'nin yüzüğü sahte mi? Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü çakma mı? Hadise ile Mehmet Dinçerler uzun süren birlikteliklerini evlilik ile noktalama kararı almıştı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzük ise oldukça çok konuşulmuştu. Hadise ile Mehemt Dinçerler'in ayrılık kararı almasının ardından yüzük bir kez daha tartışma konusu oldu. Son gelen iddialara göre ise 3 milyon lira olduğu iddia edilen yüzük sahte çıktı.

Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin ayrılığı magazin gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Hadise'nin konserde parmağından çıkardığı yüzüğü atması oldukça çok konuşuldu. Mehmet Dinçerler'in evlilik aşamasında Hadise'ye aldığı yüzüğün değerinin 3 milyon TL olduğu açıklandı. Ancak tartışmalar bununla bitmedi.

Hadise'nin yüzüğü sahte mi?

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanma kararı aldı. Hadise sosyal medaydan yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar dilerim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin ayrılığına takılar konusu damga vurdu. Düğünde takılan takılar ve 3 milyonluk yüzüğün iade edilip edilmeyeceği konusu magazin gündeminde tartışılmaya devam ederken yüzükle ilgili flaş bir iddia geldi.

Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü çakma mı?

Mehmet Dinçerler'in Ocak ayında evlilik teklifinde bulunurken Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon liralık pırlanta yüzüğün replika olduğu iddia edildi. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberinde yer alan iddiaya göre Dinçerler'in Hadise'ye hediyesi olan pırlanta yüzük sahte çıktı. Dinçerler'in evlilik teklifinde hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğün replika olduğu iddia edildi. Laboratuarda hazırlanan yüzüğün maliyeti ise 180 bin lira...