Hadise neden boşanıyor? Hadise ile Mehmet Dinçerler neden ayrıldı? Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in ilişkisi 4.5 ay önce evlilik ile sonlanmıştı. Sosyal medyadan mutluluklarına dair fotoğraflar yayınlayan çift ile ilgili son günlerde gelen iddialar kafaları karıştırmıştı. Konser sırasında ağlayan Hadise'nin evliliğinin iyi gitmediği iddia edilmişti. Çiftin evlilik alyanslarını çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Hadise sosyal medyadan yaptığı açıklamada boşanma iddialarını doğruladı. Peki Hadise ile Mehmet Dinçerler neden boşanıyor?

Hadise neden boşanıyor? Hadise ile Mehmet Dinçerler neden ayrıldı? Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in ilişkisi 4.5 ay önce evlilik ile sonlanmıştı. Sosyal medyadan mutluluklarına dair fotoğraflar yayınlayan çift ile ilgili son günlerde gelen iddialar kafaları karıştırmıştı. Konser sırasında ağlayan Hadise'nin evliliğinin iyi gitmediği iddia edilmişti. Çiftin evlilik alyanslarını çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Hadise sosyal medyadan yaptığı açıklamada boşanma iddialarını doğruladı. Peki Hadise ile Mehmet Dinçerler neden boşanıyor?

Son günlerde Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında bir soğukluk yaşandığı iddia ediliyordu. Konserinde göz yaşları döken Hadise'nin evliliğinin iyi gitmediği ve bu nedenle psikolojik olarak etkilendiği iddia edilmişti. Hadise iddiaları yalanlamıştı ancak son gelen açıklama ikilinin evliliğinin iyi gitmediğini gösterdi.

Hadise neden boşanıyor?

Hadise, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında; "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanmanın nedenine dair henüz bir açıklamada bulunmadı. Boşanmanın nedeni ile ilgili iddialar ise magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Hadise ile Mehmet Dinçerler neden ayrıldı?

Hadise'nin konserinde ağlaması akıllara "Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu?" sorusunu getirdi. İkili hakkında çıkan haberlerin bir kısmının doğru olduğu ortaya çıktı. Hadise'nin hamile olduğu da iddiaar arasında yer alıyordu. Hamilelik konusuna Hadise'den net bir açıklama geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize..." dedi.

Birbirlerini takibi bıraktılar

Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin evliliği kısa sürdü. İkili şok bir ayrılık kararı aldı. Çift daha önce parmaklarındaki evlilik yüzüklerini çıkarmıştı. Hadise boşanma haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler'i takip etmeyi bıraktı. Hadise birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırdı. Mehmet Dinçerler de Hadise ile ilgili paylaşımlarını sildi.