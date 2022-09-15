Hadise neden boşanıyor? Hadise İle eşi Mehmet Dinçerler boşandı mı? Boşanma sebebi ne? Boşanma davasının sebebi ne? Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in mutlu evliliği çok kısa sürdü. Hadise ile Mehmet Dinçerler hayatlarını 4.5 ay önce birleştirmişlerdi. Bir süredir magazin gündeminde ikilinin anlaşmazlık yaşadığı iddia ediliyordu. İddiaların gerçek olduğu öğrenildi. Hadise yaptığı açıklamada Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Peki Hadise ile eşi neden boşanıyor?

Hadise neden boşanıyor? Hadise İle eşi Mehmet Dinçerler boşandı mı? Boşanma sebebi ne? Boşanma davasının sebebi ne? Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in mutlu evliliği çok kısa sürdü. Hadise ile Mehmet Dinçerler hayatlarını 4.5 ay önce birleştirmişlerdi. Bir süredir magazin gündeminde ikilinin anlaşmazlık yaşadığı iddia ediliyordu. İddiaların gerçek olduğu öğrenildi. Hadise yaptığı açıklamada Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Peki Hadise ile eşi neden boşanıyor?

Bir süredir gündemde olan ikiliden üzen haber geldi. Mehmet Dinçerler ile Hadise uzun süren birlikteliğini geçtiğimi aylarda evlilik ile sonlandırmıştı. Evlilik kararının ardından çiftin mutlu pozları bazına yansıdı. Ancak aradan geçen sürenin ardından Hadise ile Mehmet Dinçerler arasına kara kedinin girdiği iddia edilmişti. Konserinde göz yaşlarını tutamayan Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile evliliğinin iyi gitmediği magazin gündeminde yer almıştı.

Hadise neden boşanıyor?

Hadise Mehmet Dinçerler hakkında boşanma davası açtı. Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Hadise'nin boşanma dileçesinde ise “Mehmet Dinçerler'in boşanma konusundaki iradesini, mahkemeniz huzurunda beyan edeceğini umuyoruz. Aksi durumda, evlilik birliğinin sarsılması ile ilgili olarak, tanık ve delil sunma ile diğer tüm haklarımızı saklı tutuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Hadise İle eşi Mehmet Dinçerler boşandı mı?

Hadise tarafından mahkeme sunulan boşanma dilekçesinde “Evlilik Birliğinin Sarsılması” başlıklı Medeni Kanun'un 166'ncı maddesi uyarınca tarafların boşanması talep edildi. Hadise ile Mehmet Dinçerler henüz resmi olarak boşanmadı ancak taraflar hayatlarını ayırdı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler neden ayrıldı?

Hadise'nin kendisinden daha az konser yapmasını isteyen Mehmet Dinçerler'den ve kapalı giyinmesini isteyen eşinin ailesinin baskısından bunaldığı iddia edilmişti. Dinçerler'in boşanma kararının ardından da Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve nikah töreninde takılan altınları geri istediği ileri sürülmüştü.