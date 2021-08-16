Gusül abdesti nasıl alınır? Normal abdest nasıl alınır?

İslam’da her daim temiz olmak ana şartlardan biri olarak görülmektedir. Bu sebeple çeşitli şekillerde abdest alarak temiz kalmak mümkündür. Müslümanlar tarafından temiz kalmak için alınan abdestlerden biri de gusül abdestidir. Peki gusül abdesti nedir? Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir?

İslam'da her daim temiz olmak ana şartlardan biri olarak görülmektedir. Bu sebeple çeşitli şekillerde abdest alarak temiz kalmak mümkündür. Müslümanlar tarafından temiz kalmak için alınan abdestlerden biri de gusül abdestidir. Peki gusül abdesti nedir? Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir? Normal abdest nasıl alınır?

İslam dininde boy abdesti olarak da bilinen gusül abdesti insanlar tarafından temizlenmek amacıyla alınan bir abdest türüdür. İnsanlar bu abdest vasıtasıyla özelikle cinsel münasebetler sonrasında veyahut herhangi bir meni gelmesi durumu ile adet ve lohusalık dönemlerin sonunda temizlenirler. Bu sebeple birçok insan gusül abdestinin nasıl alındığını ve ne gibi şartlarda alındığını merak eder. İşte tüm detayları ile gusül abdestinin bilinmeyenleri…

Gusül abdesti ne zaman alınır?

İslamın temel olarak koyduğu kurallardan bir olan temiz olmak, müslümanlar tarafından oldukça dikkat edilen konuların başında gelmektedir. Günde beş vakit abdest alarak el, yüz, ayak, baş gibi kısımlarını temiz tutan müslümanlar, bunun yanı sıra gusül abdesti alarak tüm vücutlarını temiz tutarlar. Müslümanların gusül abdesti almalarının sebebi özellikle yaşanan cinsi münasebetlerde, herhangi bir şekilde gelen meni durumunda, adet ve lohusa dönemlerinin sonunda temizlenmek içindir.

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti uygulaması, İslam alimleri tarafından hadisler vasıtasıyla ortaya koyulan bir yöntemle öğrenilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de spesifik olarak gusül abdestinin nasıl alındığı ile alakalı bir malumat yoktur. Gusül abdesti almak için şu adımlar takip edilmelidir:

Gusül abdesti alacak kişi besmele okuyarak niyet etmeye başlar. Niyet sırasında “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” denir.

Niyet alındıktan sonra kişi ellerini bileklerine kadar tertemiz yıkar. Bu işlemden sonra edep yerleri olarak bilinen kısımlar temizlenmeye başlanır.

Edep yerleri temizlendikten sonra sağ el vasıtasıyla alınan su ağıza götürülür ve su ile boğaza kadar gargara yapılır. Bu işlem üç defa tekrarlanır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus eğer kişi oruçlu ise boğazından su kaçmaması için bu gargara işlemine dikkat etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kişinin orucu bozulur.

Ağzın temizlenmesinden sonra ise burna da aynı işlem yapılır. Sağ el ile alınan su buruna götürülür ve iyice temizlenmesi sağlanır. Burunu temizleme işlemi sol el ile yapılır. Bu işlemi de üç kere tekrar etmek gerekmektedir.

Bundan sonra ise normal abdest alınır.

Normal abdest aldıktan sonra önce başa, sonra sağ ve sol omuza üç defa olmak üzere su dökerek vücudumuzu temizlememiz gerekmektedir.

Bu noktada dikkat etmemiz gereken husus vücudumuzda iğne ucu kadar bir kuruluğun kalmaması gerekmektedir.

Özellikle suyun ulaşmakta zorluk çektiği saç ve sakal diplerine eller vasıtasıyla ovalanarak temizlenmesi sağlanır.

Göbek ve küpe delikleri gibi kısımları da temiz tutmak için iyice yıkamamız gerekmektedir.

Gusül abdesti suyun olmadığı durumlarda toprak ile de teyemmüm olarak bilinen bir şekilde de alınabilir.

Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir?

Her ibadette olduğu gibi gusül abdestinde de belli farz ve sünnetleri mevcuttur. Bunlar şöyledir;

Gusül abdesti farzları:

-Ağza dolu dolu su alarak gargara yapmak

-Buruna dolu dolu su çekip, burunu iyice temizlemek

-Tüm vücudu kuru bir yer kalmayana kadar yıkamak

Gusül abdesti sünnetleri:

-Gusül abdesti almaya niyet ederek, besmele çekmek

-Vücudumuzda herhangi bir pislik varsa bunu gusül abdesti almadan önce temizlemek

-Vücuda üçer defa su dökerek, bu su ile vücudu temizlemek

-Sağ ve sol omuzlardan sırasıyla su dökerek vücudu temizlemek

-Eğer ayak kısmıdanda su birikiyorsa, ayak yıkama işlemini en sona bırakmak.

Gusül abdestinin faziletleri nelerdir?

Bir kişi gusül abdesti alarak Allah Azze ve Celle'nin muhabbetini kazanmış olur. Allah rızasını kazanan bir müslüman hem dünyada hem de ahirette mutluluğa erişir. Bunun yanı sıra gusül abdesti almak, küçük günahlardan arınmayı sağlar. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz, Enes Bin Malik'e “"Ey Enes! Guslederken mübalağa et. Böylece yıkanma mahallinden ayrılırken üzerinde günah ve hatalardan arınmış olarak çıkarsın" buyurmuşlardır. Hz. Enes de: "Yâ Resûlâllah, mübalâğa nasıl olur?" diye sorduklarında, şu cevabı almışlardır: "Saç diplerini ıslat ve deriyi de pisliklerden arındır” demiştir.

Eğer bir insan cünüp bir halde dolaşırsa, Allah'ın rahmet melekleri ona erişmemektedir.

Abdest nasıl alınır?

Abdest alırken öncelikle kollarımızı yukarı kadar sıvarız. Daha sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek niyet edilip, besmele çekilir. Daha sonra ise şu adımlar izlenir;

Elleri bilekler dahil olmak üzere üç defa yıkanır

Sağ el ile ağza su alınıp üç kere ağız çalkalanır.

Sağ el ile burna su alınıp üç kere burun çalkalanır.

Yüzümüzü alnımızdan itibaren çenemize kadar üç kere yıkamak

Sağ kolumuzu dirseklerimiz de dahil olmak üzere üç defa yıkıyoruz.

Sol kolumuzu dirseklerimiz dahil olmak üzere üç defa yıkıyoruz.

Sağ elimizin şehadet parmağı ile sağ kulağımızın iç kısmını, baş parmağımız ile kulağın dışını mesh ediyoruz. Bu işlemi sol kulağımız için de tekrarlıyoruz.

Daha sonra üç parmağımız ile boynumuzu mesh ediyoruz.

En son işlemde ise öncelikle sağ ayağımızı topuklarla beraber üç defa yıkıyoruz. Ayağımızı iyice temizledikten sonra, sol ayağımız için de aynı işlemi yapıyoruz.

Abdestin farzları nelerdir (Hanefi mezhebi için)?

1- Yüzü yıkamak

2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak

3- Başın dörtte birini mesh etmek

4- Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.