Gürsel Tekin ne dedi? HDP'ye bakanlık mı verilecek? HDP'ye hangi bakanlık verilecek? Seçim süreci yaklaşırken siyasilerin seçime dair yaptıkları açıklamalar da çok konuşuluyor. CHP'li Gürsel Tekin'in yapmış olduğu açıklama siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Tekin katıldığı bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıkladı. Bu açıklamaya İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın gündeme bomba gibi düşen açıklamaya 'Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler.' diyerek tepki gösterdi.

Gürsel Tekin ne dedi? HDP'ye bakanlık mı verilecek? HDP'ye hangi bakanlık verilecek? Seçim süreci yaklaşırken siyasilerin seçime dair yaptıkları açıklamalar da çok konuşuluyor. CHP'li Gürsel Tekin'in yapmış olduğu açıklama siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Tekin katıldığı bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıkladı. Bu açıklamaya İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın gündeme bomba gibi düşen açıklamaya "Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler." diyerek tepki gösterdi.

Siyaset gündeminde HDP'ye bakanlık açıklaması tartışılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin TV100 kanalında katıldığı bir programda HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıkladı. Tekin kendisine sorulan "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna Tekin'in verdiği yanıt oldukça tartışıldı. İYİ Parti cephesinden de açıklamaya jet hızında yanıt geldi.

HDP'ye bakanlık mı verilecek?

Tekin "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi. "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir."

HDP'ye bakanlık mı verilecek?

HDP'ye bakanlık tartışmaları devam ederken İYİ Parti'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessizliğini sürdürürken Yİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'dan açıklamalara tepki geldi. Aydın "HDP, Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın bir parçası değildir; olmayacaktır. İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz, HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti olmaz; olmayacaktır. Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler ve sadece rakip ittifaka hizmet eder" dedi.

Gürsel Tekin ne dedi?

Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti. Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.