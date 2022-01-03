Gürcan Karakaş kimdir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş nereli? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da geri sayıma geçilmişken TOGG'un CESO'su Gürcan Karakaş'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Gürcan Karakaş pek çok kurumda görev almış başarılı bir mühendis olarak görülüyor. Almanya'da da uzun süre görev yapan Gürcan Karakaş 12 yıldır otomotiv sektöründe aktif olarak görev alıyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretimi ve pazarlanması alanında da kendisine büyük işler düşen Gürcan Karakaş Alman dergisi tarafından Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçilmişti.

Türkiye yerli otomobil hayalini nihayet gerçeğe dönüştürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kurulmasıyla ilk yerli otomobilin üretimi ve satışı için en önemli adım atılmış oldu. TOGG'un başına da Üst Yönetici olarak Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Çok kritik bir göreve getirilen Mehmet Gürcan Karakaş'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte TOGG CEO'sun Mehmet Gürcan Karakaş'ın hayatı ve biyografisi...

Gürcan Karakaş kimdir?

Gürcan Karakaş 1965 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. Daha sonra Almanya'ya göç eden Gürcan Karakaş ilk ve ortaokulu Almanya'da, liseyi ise Türkiye'ye dönerek Ankara'da tamamladı.

Mehmet Gürcan Karakaş üniversite eğitimini de Türkiye'de tamamladı. Karakaş 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Karakaş ODTÜ'den mezun olmasıyla Aselsan'da çalışmaya başladı.

Almanya'nın önde gelen teknoloji firmalarından Bosch'ta görev alan Gürcan Karakaş 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach'ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı.

1995 yılında Bursa'da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal'da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı.

Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atandı.

2007 yılında Bosch'un Almanya'daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Mehmet Gürcan Karakaş Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de CEO olarak görev alıyor.

TOGG nedir?

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. TOGG Yerli Otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı.

TOGG'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuracağı açıklandı. Fabrika için proje bazlı devlet yardımı verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de fabrika için ilk kazma vuruldu. Ağustos 2020'de şirketin TOGG markasıyla üretim yapmasına karar verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.