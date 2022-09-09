Gündoğdu Meydanı nerede? Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir? Otobüs, metro ve dolmuş (minibüs) ile Gündoğdu Meydanı'na gidilir mi?

Gündoğdu Meydanı nerede? Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir? Otobüs, metro ile Gündoğdu Meydanı'na gidilir mi? 9 Eylül Cuma günü İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Tarkan uzun aradan sonra İzmirliler ile bir ayara gelecek. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan konsere on binlerce kişinin katılması beklenirken vatandaşlar Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidileceğini araştırmaya başladı. Peki İzmir'in diğer ilçelerinden Gündoğdu Meydanı'na araba ile nasıl gidilir?

Gündoğdu Meydanı nerede? Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir? Otobüs, metro ile Gündoğdu Meydanı'na gidilir mi? 9 Eylül Cuma günü İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Tarkan uzun aradan sonra İzmirliler ile bir ayara gelecek. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan konsere on binlerce kişinin katılması beklenirken vatandaşlar Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidileceğini araştırmaya başladı. Peki İzmir'in diğer ilçelerinden Gündoğdu Meydanı'na araba ile nasıl gidilir?

İzmir'de 9 Eylül'de yapılması planlanan Tarkan konseri için hazırlanan dev sahne çökmüştü. Yaşanan olay sonrası Tarkan konserinin iptali akıllara geldi. Ancak Tarkan konserin planlandığı gibi yapılacağını sevenlerine duyurdu. Tarkan Twitter sayfasından paylaşımda bulunarak, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" dedi. İzmir Tarkan konserini beklerken Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidileceği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Gündoğdu Meydanı nerede?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir. . Kordon'un Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ali Çetinkaya Bulvarı da Gündoğdu Meydanı'na çıkar. Meydanda bulunan Cumhuriyet Ağacı anıtı, 2003'te heykeltıraş Ferit Özşen tarafından yapıldı.

Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir?

Gündoğdu Meydanı İzmir'in merkez noktasıdır. Gündoğdu meydanına toplu taşıma ile kolayca ulaşım mümkündür. İzmir'in tüm ilçelerienden doğrudan yada aktarmalı olarak otobüs, metro, dolmuş ile kolayca ulaşılabilir.

Otobüs ile Gündoğdu Meydanına nasıl gidilir?

İzmir ESHOT otobüsleri ile Gündoğdu Meydanı'na kolayca ulaşabilirsniz. Alsancak otobüslerinin büyük bir kısmı Gündoğdu Meydanı yakınından geçiyor. 253 691 ve 912 hatlı otobüsler Gündoğdu Meydanı'nın yakınından geçer.

Metro Gündoğdu Meydanına nasıl gidilir?

Konak metrosu ile Gündoğdu Meydanı'na ulaşmak oldukça kolay. Metrodan çıkıştan bir kaç dakika yürüyerek Gündoğdu Meydanı'na ulaşabilirsiniz.