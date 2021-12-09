Güncel sigara fiyat listesi | Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya yeni bir zam mı geldi? Sigara tiryakilerini üzen bir gelişme daha yandı. Sigaraya bir zam daha geldiği bildirildi. Dün iki sigara grubuna daha zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı açıklamada 'Sigara zammı devam ediyor' ifadesini kullandı. Peki hangi sigara markasına zam geldi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket pek çok ürüne peş peşe zam gelmesine neden oldu. Zam gelen ürünlere tütün ürünleri de eklendi. Philip Morris ve JTI'nin ardından TT grubuna ait sigaralara da zam geldi. Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı açıklamada "Sigara zammı devam ediyor" ifadesini kullandı. Peki hangi sigara markasına zam geldi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Sigara fiyatları ne kadar oldu?

TT grubu sigaralarına zam geldiği açıklandı. Açıklamayı sosyal medya hesabından Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptı. Yeni zamla birlikte gruptaki sigaraların en ucuzu 14 TL oldu.

Geçtiğimiz gün de zam gelmişti

Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş geçtiğimiz yaptığı duyuru ile sigaraya zam geldiğini açıklamıştı. Aybaş sigaraya zam geldiği haberini sosyal medya platformundan duyurdu. Aybaş yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu. Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi. Philip Morris Grubu'nda en ucuz sigara fiyatı 17.50 TL oldu. Bu grupta en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü. Diğer sigara markalarında ise zamların kapıda olduğu iddia edildi.

Güncel sigara fiyat listesi

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.