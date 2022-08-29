Gülşen serbest mi bırakıldı? Gülşen tahliye oldu mu? Gülşen hapisten çıktı mı? İmam Hatipliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'in tutukluluk haline geçtiğimiz gün avukatları tarafından itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme Gülşen'in tahliye edilmesine karar verdi. Gülşen 4 gün tutuklu kaldığı cezaevinden çıkacak.

Gülşen serbest mi bırakıldı? Gülşen tahliye oldu mu? Gülşen hapisten çıktı mı? İmam Hatipliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'in tutukluluk haline geçtiğimiz gün avukatları tarafından itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme Gülşen'in tahliye edilmesine karar verdi. Gülşen 4 gün tutuklu kaldığı cezaevinden çıkacak.

Bundan 4 ay önce verdiği bir konserde sahneye çıkan bir kişi için yaptığı konuşmada İmam Hatipliler ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Gülşen tutuklanmıştı. Gülşen'in tutuklanmasına sanat camiasından çok sayıda kişi tepki göstermişti.

Gülşen serbest mi bırakıldı?

Gülşen'in tutukluluk haline itiraz edilmişti. "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen, ev hapsiyle tahliye edildi.

Gülşen tahliye oldu mu?

Şarkıcı Gülşen'in avutı tutukluluk haline itiraz etmişti. Mahkeme yapılan itirazı değerlendirmesinin ardından Gülşen, 4. gününde tahliye edildi.

Gülşen ne dedi?

Gülşen, İmam Hatipliler ile ilgili yaptığı konuşma ile tepkilerin hedefine geldi. İmam Hatiplileri direkt olark hedef alan Gülşen bir kişiyle ilgili "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Savcılık soruşturma başlatmıştı

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.