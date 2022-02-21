Gülabi Abi kim? Gülabi Aksu kimdir? Migros çalışanı Gülabi Aksu işe geri döndü mü? Migros'ta başlayan işçi eylemlerinin ardından işine son verilen ve kelepçelenerek gözaltına alınan Gülabi Aksu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Migors İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort Migors eylemlerinin sembol ismi haline gelen Gülabi Aksu'nun işine dönmesini istedi.

Market zinciri Migros'ta iki haftadır devam eden eylem anlaşma ile sonuçlanınca İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort bugün Habertürk TV canlı yayınına çıktı.Eylemin sembolü haline gelen Gülabi Ak su hakkında konuşan Ömer Özgür Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi.

Gülabi Aksu Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda işten çıkardığı 257 işçiden biriydi. Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki villasının önünde basın açıklaması yapmak isteyen grubun içinde olan Gülabi Aksu kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Gülabi Aksu'nun o anı eylemlerin sembolü haline geldi. Market zinciri Migros'ta iki haftadır devam eden eylem anlaşma ile sonuçlanınca İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort bugün Habertürk TV canlı yayınına çıktı.Eylemin sembolü haline gelen Gülabi Ak su hakkında konuşan Ömer Özgür Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi. Ömer Özgür Tort işten atılan kişilere, işe dön çağrısı yaptıklarını da belirterek, 70 kişinin döndüğünü, kalan 110 kişinin de işine dönebileceğini söyledi.

Gülabi Abi kim?

Gülabi Aksu'nun gözaltına alınmasından sonra devreye Çalışma Bakanlığı girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam isteyip işsiz kalan işçiler için devrede olduklarını belirtti. Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eylemi kendimi ön plana atmak için yapmadım. Sadece 250 işçi arkadaşımızın tekrar işe alınmasını istiyorum. Biz sadece bir ekmek parası için zam istedik. Hakkımızı istiyoruz" demişti.

Migros çalışanı Gülabi Aksu işe geri döndü mü?

Migos'tan Gülabi Aksu için "geri dön" çağrısı geldi. Ancak Gülabi Aksu'nun bu çağrıya nasıl yanıt verdiği ise henüz bilinmiyor.

Gülabi Aksu kimdir?

Migros Esenyurt deposunda çalışan ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedikleri için işte atılan ve patronları Tuncay Özilhan'ın evinin önünde basın açıklaması yapmak isteyen grup içinde yer alan Gülabi Aksu kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Gülabi Aksu elleri kelepçeli halde otobüse bindirilince gözyaşlarını silmeye çalıştı.

Aksu'nun eşi ve çocuğunun hasta olduğu öğrenilirken, Aksu'nun "Kızımı hastaneye götürecek yol param bile yok" sözleri akıllara kazındı.

2 çocuğu olan Gülabi Aksu, 'Neden eylem yaptığını' şöyle anlatmıştı: “Ben çocuklarıma süt dahi alamıyorum. Saatlik 4 lira zam istedik. 2020'de 403 milyon TL ciro yapan dev bir şirket… Yıllardır asgari ücretle çalışıyorum. Ama hiç bu kadar yoksullaşmamıştık. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Daha önce 4 liraya aldığım süt olmuş 11 TL. Dolap bomboş. Biz kuru ekmek de yeriz de ya çocuklar? Geçen ay 500 lira doğalgaz faturası geldi. Mecbur eve soba kurduk. Ama kömür alacak para yok. Çalı çırpı yakıyoruz. İcralık oldum. ‘Gelin' dedim. Gelin ne alabilirsiniz ki bu evden. Bir buzdolabı bir de televizyon var. Çocuklar yerde yatıyor. Eşyalarımızı koyacak bir dolabımız bile yok. Bu evden ne götürebilirler ki?