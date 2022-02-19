Gülabi Aksu kimdir? Migros işçisi Gülabi Aksu neden kelepçelendi? Migros çalışanlarının eylemi geçtiğimiz günlerde Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın evinin önünde devam etmişti. Eylemler sırasında kelepçelenerek gözaltına alınan Migros çalışanı Gülabi Aksu'nun sözleri yürekleri burktu. Gülabi Aksu'nun kelepçelenmesi de sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar da Gülabi Aksu'nun kim olduğunu ve neden kelepçelendiğini merak edip araştırıyor.

Gülabi Aksu kimdir? Migros işçisi Gülabi Aksu neden kelepçelendi? Migros çalışanlarının eylemi geçtiğimiz günlerde Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde devam etmişti. Eylemler sırasında kelepçelenerek gözaltına alınan Migros çalışanı Gülabi Aksu'nun sözleri yürekleri burktu. Gülabi Aksu'nun kelepçelenmesi de sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar da Gülabi Aksu'nun kim olduğunu ve neden kelepçelendiğini merak edip araştırıyor.

Migros depo işçilerinin eylemleri bir süredir devam ediyordu. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan eylem sonucunda pek çok çalışanın işine son verilmişti. İşten atılan Migros depo işçileri bugün zincir marketin bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evi önünde eylem yapınca gözaltına alındı. Kelepçelenerek gözaltına alınan migros işçisi Gülabi Aksu'nun görüntüsü ise sosyal medyada genişçe yer buldu.

Gülabi Aksu kimdir?

Gülabi Aksu Migros çalışanıydı ve bir süredir eylemdeydi.

Gülabi Aksu adlı Migros depo işçisi, çalışma şartalrının iyileştirilmesini istediği için işten çıkarılan 257 işçiden biri olmuştu.

Son olarak Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapan işçiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçilernden biri de Gülabi Aksu oldu.

Gülabi Aksu'nun görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Gülabi Aksu elleri kelepçeli halde otobüse bindirilince gözyaşlarını silmeye çalıştı. Görüntüler yürekleri burktu.

Aksu'nun eşi ve çocuğunun hasta olduğu öğrenilirken, Aksu'nun "Kızımı hastaneye götürecek yol param bile yok" sözleri akıllara kazındı.

Migors'tan açıklama geldi

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden Migros'ta işçiler bir süredir eylemdeydi. Konuyla ilgili Miros'tan açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: “Kapımız açıktır çağrısına 70 birey vazifeinin başına geri döndü, başka çalışanlara da bu çağrıyı yineleriz. Migros olarak hepimiz, tarlalarda, çiftliklerde, teknoloji merkezlerinde, mağazalarda, dağıtım merkezlerinde, 55 bin çalışanı, yapımcısı ve tedarikçisini de içerisinde barındıran büyük bir takımın parçasıyız. Ve bu takımın ana hedefi müşterilerimize zamanında, en iyi hizmeti 81 ilde sağlamaktır."

Mİgoros hakkında

Migros Ticaret A.Ş., Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biridir. Migros'un temelleri 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" sloganıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı. İstanbullulara tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından açılmıştır.

1975 yılında Koç Topluluğu'ndan Vehbi Koç'un istek ve yönlendirmesiyle hisseleri Koç Holding tarafından devralınan Migros, 1991 yılında halka açıldı. 1990 yılının sonundan itibaren büyük mağazacılık uygulamasına başlayan Migros, 2005 yılında perakende zinciri Tansaş'ı satın aldı.

2020 yılı itibarıyla 2213 Migros şubesine, 61 Macrocenter şubesine yurt dışı operasyonları için 30 Ramstore şubesine sahiptir. Online operasyonlar için ise Migros Sanal Market ve Migros Hemen vardır.

Migros insan ve iyi yaşam konularında 2014-2015 yıllarında BİST'in sürdürülebilirlik endeksine giren ilk ve tek perakendeci şirket olmuştur.

2007 yılı itibarıyla Koç grubu tarafından satışa çıkarılmıştır. 14 Şubat 2008'de Koç Holding hisselerini Moonlight Capital SA adlı İngiliz şirketine satmıştır. 2015 yılının ilk günlerinde şirketin %40,25 hissesini Anadolu Grubu satın almıştır.

Migros 10 Haziran 2016 günü Tesco Kipa'nın Yüzde 95.5'ini 302 Milyon Liraya satın aldı. 16 Mart 2018 tarihinde şirketten yapılan açıklamada, Makro Market'in sahibi olduğu Uyum Market'in toplam 56 şubesi ile Antalya'da faaliyet gösteren 17 adet Makro Market şubesinin 105 milyon lira bedel karşılığında Migros tarafından devralındığı açıklanmıştır. Bu satın almayla birlikte Migros bünyesine 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 Express mağaza ile toplam 320 bin m² net satış alanı daha eklendi. Tesco Kipa'nın 20 ilde bulunan 26 AVM'si ile yurtiçi alışveriş merkezi sayısını da 30'a ulaştırdı. .