GUHEM ücretli mi? GUHEM giriş ücreti ne kadar? (Öğrenci-Tam)

GUHEM ücretli mi? GUHEM giriş ücreti ne kadar? Bursa Ticaret Odası'nın projesi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 2022 yılında binlerce kişiyi ağırladı. Bilim ve teknoloji meraklılarının uğrak noktası olan GUHEM'in giriş ücretlerinin kaç TL olduğu merak ediliyor. GUHEM girişleri ücretlidir. Öğrenci ve tam bilet kesilerek giriş yapılıyor. Ayrıca GUHEM Kart alarak da gezintinin tadı çıkarılabilir.

GUHEM ücretli mi? GUHEM giriş ücreti ne kadar? Bursa Ticaret Odası'nın projesi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 2022 yılında binlerce kişiyi ağırladı. Bilim ve teknoloji meraklılarının uğrak noktası olan GUHEM'in giriş ücretlerinin kaç TL olduğu merak ediliyor. GUHEM girişleri ücretlidir. Öğrenci ve tam bilet kesilerek giriş yapılıyor. Ayrıca GUHEM Kart alarak da gezintinin tadı çıkarılabilir.

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın önemli projelerinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi açıldı ve binlerce kişi merkezi ziyaret etti. Hem eğlenceli hem de bilimsel anlamda vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan Bursa GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) giriş ücretleri tartışma konusu oldu. Vatandaşlar GUHEM ücretlerinin fazla olduğunu belirtiyor ve ücretlerin düşmesini talep ediyor. Peki GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) ücretli mi? GUHEM giriş ücreti ne kadar? GUHEM girişleri tam ve öğrenci kaç TL?

GUHEM ücretli mi?

Bursa'da yapımı tamamlanan GUHEM ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. GUHEM'in ücretli olduğu açıklandı. GUHEM'e giriş yapmak için öğrenci ve tam bilet ödemelerinden birini yapmak gerekiyor.

GUHEM giriş ücreti ne kadar? (Öğrenci-Tam)

Eğlenceli vakit geçirmek için çocuklarını GUHEM'e götürmek isteyen anne babalar GUHEM giriş ücretlerinin yüksek olmasından şikayetçi. Yetişkinler için yani tam ücret 49 TL, öğrenci giriş ücreti ise 29 TL.

Normal

Tam : 49 TL

Öğrenci : 29 TL

GUHEM Kart

Tam : 89 TL

Öğrenci : 49 TL

GUHEM hangi günler ve saatlerde açık?

GUHEM haftanın 6 günü hizmet veriyor. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 17.30 saatleri arasında açık olan GUHEM'i her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. GUHEM'e son giriş saati 16:30'dur.

GUHEM kuralları

- 4-10 yaş grubu için bu etkinlik ebeveyn kontrolünde gerçekleştirilebilir.

- Sağlık Bakanlığının önerdiği kurallar çerçevesinde merkezimize aynı anda en fazla 400 kişi alınmaktadır.

- Merkezimizin girişinde tüm ziyaretçilerimizin ateş ölçümü̈ yapılmakta ve maskesiz ziyaretçiler içeriye alınmamaktadır.

- 18 yaşından büyüklerin öğrenci bileti kullanabilmesi için geçerli öğrenci kimliğini merkezdeki gişelere ibraz etmek zorundadır.

- Merkezdeki ürünlere kasten zarar verilmesi halinde merkez maddi zararı talep etme hakkına sahiptir.

- Merkezde çekilen fotoğraf ve videolar ticari bir amaç için kullanılamaz.

- Sergi alanlarında yiyecek-içecek tüketmek yasaktır.

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