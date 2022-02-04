GUHEM ücretli mi? Bursa GUHEM nerede? Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne nasıl gidilir? Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın önemli projelerinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi açıldı ve binlerce kişi merkezi ziyaret etti. Hem eğlenceli hem de bilimsel anlamda vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan Bursa GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) TÜBİTAK desteği ile projelendirilmiştir. Çocuklarını GUHEM'e götürmek isteyen anne babalar Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne (GUHEM) nasıl gidilir ve GUHEM nerede? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

GUHEM ücretli mi? Bursa GUHEM nerede? Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne nasıl gidilir? Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın önemli projelerinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi açıldı ve binlerce kişi merkezi ziyaret etti. Hem eğlenceli hem de bilimsel anlamda vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan Bursa GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) TÜBİTAK desteği ile projelendirilmiştir. Çocuklarını GUHEM'e götürmek isteyen anne babalar Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne (GUHEM) nasıl gidilir ve GUHEM nerede? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Haftasonları çocukları ile iyi bir vakit geçirmek isteyen aileler Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne (GUHEM) gitmek istiyor. GUHEM'in nerede olduğunu ve nasıl gidileceği sorusunun yanıtını haberimizin detayında sizlerle paylaşacağız. Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın 16 makro projesinden birisi olan ''Gökmen Projesi'' kapsamında genç nesillere Uzay-Havacılık uzay ve havacılık sektörü sevdirilerek, bu alanlarda oluşturulacak ekosistemin temellerinin eğitim ile başlatılması hedeflenmektedir. GUHEM açıldıktan sonra binlerce kişi tarafından ziyaret edildi ve Bursa'nın en popüler noktalarından biri oldu.

Bursa GUHEM nerede?

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Bursa ilinde yer alıyor. Bursa'nın Ozamangazi ilçesinde 13 bin 500 metrekare alana kurulu olan projede uzay ve havacılık alanında çeşitli etkinlikler yer alıyor. GUHEM Ozamangazi İlçesi'nin Altınova Mahallesi'nde yer alıyor.

İşte GUHEM'in adresi: Altınova Mh. Fuar Cd. No:23 A Blok 16250 Osmangazi / Bursa / TURKEY

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne nasıl gidilir?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne (GUHEM) ulaşım oldukça kolaydır. Özel otomobi ile şehrin her noktasından kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Toplu taşına ile GUHEM'e ulaşamak isteyenler şu seçenkleri tercih edebilirler;

Otobüs ile GUHEM'e nasıl gidilir?

Otobüs ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne (GUHEM) ulaşmak için 101, 17/D, 19/E, 43/H, 95, 96, 97, 97/F numaralı otobüslere binilebilir.

Minibüs / Dolmuş ile gelmek isteyenler ise DEMIRTAŞ - KENT MEYDANI, PANAYIR - KENT MEYDANI hatlarına binebilirler.

GUHEM nedir?

GUHEM, yüksek teknoloji alanlarında araştırma yapmayı hedefleyen genç nesiller yetiştirilmesi ve ülkemizin yerli ve milli teknolojilerle uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefi ile kurulan uzay temalı ilk interaktif merkezdir.

GUHEM'in amacı; her yaş grubundan bilimseverin uzay, havacılık ve teknoloji konularında bilgi ve deneyim edinmesini sağlamak ve toplumun genelinde farkındalık oluşturarak genç nesillere ilham vermektir.

Eğitim ve deneyim odaklı bir bakış açısı ile kurgulanan merkez, sorgulama, deney, keşif odaklı uygulamalarla bireysel çabayı teşvik edici güncel ve dinamik bir öğrenme anlayışını benimser. Merkezde; 154 interaktif eğitim düzeneği, Havacılık Eğitim Merkezi, Uzay İnovasyon Laboratuvarı, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı, Matematik, Robotik Kodlama, Uzay, Havacılık Atölyeleri yer almaktadır.

Alanında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alan GUHEM, 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri (European Property Awards) kapsamında, ‘Kamusal Yapılar' kategorisinde ödül kazanmıştır. .