GSS borcu silinecek mi? Genel Sağlık Sigortası borçlarının ne kadarı silinecek?

GSS borcu silinecek mi? GSS borucunu ödeyenlere iade yapılacak mı? Genel Sağlık Sigortası borçlarının ne kadarı silinecek? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda devlete borcu olanlar yapılandırma kapsamında GSS borçlarına da yapılandırma fırsatı gelmişti. Ancak pek çok kişi yapılandırma fırsatından yaralanmadı. Son gelen bilgilere göre GSS prim borçlarının bir kısmının silineceği yönünde. Peki GSS borçları silinecek mi?

GSS borcu silinecek mi? GSS borucunu ödeyenlere iade yapılacak mı? Genel Sağlık Sigortası borçlarının ne kadarı silinecek? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda devlete borcu olanlar yapılandırma kapsamında GSS borçlarına da yapılandırma fırsatı gelmişti. Ancak pek çok kişi yapılandırma fırsatından yaralanmadı. Son gelen bilgilere göre GSS prim borçlarının bir kısmının silineceği yönünde. Peki GSS borçları silinecek mi?

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor.

GSS borcu silinecek mi?

Sabah'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, primini ödeyemediği için açılan 85 bin 947 dosya bulunduğunu söyledi. Eldemir, "Bağ-Kur'lu ya da sosyal güvencesi olmayıp GSS konusunu ihmal etmiş olanlar var. 10 bin liraya kadar olan borçlar silinecek, bunun üzerinde olanların da yarısının ödenmesi durumunda geri kalan borçtan terkin edilecek. Hastaneye gelenler sağlık sigortası yok diye geri çevrilmiyor" ifadelerini kullandı.

GSS prim borcu nasıl öğrenilir?

GSS prim borcunu sorgulamak ve ödemek isteyenler https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf adresine gidebiilirler. E-devlet üzerinden giriş yaparak borç bilgilerine ulaşabilirler ve ödeme yapabilirler.