GSS borçları silinecek mi? GSS borçları siliniyor mu? Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek mi? Kimlerin GSS borcu silinecek? Ülkemizde pek çok kişinin Genel Sağlık Sigortası bulunuyor. GSS borçlarına geçtiğimiz yıllarda af çıkarılmıştı ancak pek çok kişi borçlarını kapatmadı. GSS borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlara yeni bir af geliyor. Ayrıca borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.

GSS borçları silinecek mi? GSS borçları siliniyor mu? Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek mi? Kimlerin GSS borcu silinecek? Ülkemizde pek çok kişinin Genel Sağlık Sigortası bulunuyor. GSS borçlarına geçtiğimiz yıllarda af çıkarılmıştı ancak pek çok kişi borçlarını kapatmadı. GSS borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlara yeni bir af geliyor. Ayrıca borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.

Genel Sağlık Sigorta prim borçlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika gelişmesine göre GSS borçlarının silineceği iddia edildi. Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor.

GSS borçları silinecek mi?

NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında teklifin ayrıntılarını aktardı. Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek. Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.Borcun yarısının 5 bin TL'nin altında olması durumunda ise 5 bin TL'nin tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek.

Borcunu peşin ödeyenler hakkındaki davalar düşecek, taksitle ödemek isteyenler için ödeme bitince davalar düşecek.

GSS borçlarını ödeyenler faizinden kurtulmuştu

GSS borçlularına 30 Nisan 2021'e kadar süre tanınmıştı. Bu süre içerisinde prim borcunun ana para miktarını istedikleri gibi (peşin, taksitler halinde, parça parça) ödenebielcek. 30 Nisan 2021'e kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde ise bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı tamamen siliniyordu.

GSS prim borcu nasıl öğrenilir?

GSS prim borcunu sorgulamak ve ödemek isteyenler https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf adresine gidebiilirler. E-devlet üzerinden giriş yaparak borç bilgilerine ulaşabilirler ve ödeme yapabilirler.





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