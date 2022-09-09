GSB başvurusu nereye, nasıl yapılır? GSB işçi alımı başvurusu nereden yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.147 personel alımı şartları neler? GSB personel alımında KPSS şartı var mı? gibi sorular şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4147 personel alımı yapılacağı açıklandı. Kamu kurumlarında çalışmanın hayalini kuranlar başvuru için sabırsızlanmaya başladı. GSB işçi-memur-personel alımı başvurularının nereye, nasıl yapılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GSB başvurusu nereye, nasıl yapılır? GSB işçi alımı başvurusu nereden yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.147 personel alımı şartları neler? GSB personel alımında KPSS şartı var mı? gibi sorular şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4147 personel alımı yapılacağı açıklandı. Kamu kurumlarında çalışmanın hayalini kuranlar başvuru için sabırsızlanmaya başladı. GSB işçi-memur-personel alımı başvurularının nereye, nasıl yapılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen açıklama iş arayanları sevindirdi. Açıklamada 2022 yılı içinde 4147 işç-personel-memur alımı yapılacağı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son dakika açıklamasın sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Alımların ne zaman olacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı sorusuna da yanıt verdi.

GSB başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımına dair başvurular E-Devlet üzerinen alınacak. Adaylar belirlenen şartları ve kriterleri sağlaması halinde E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.

GSB işçi alımı başvurusu nereden yapılır?

Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun" dedi. Başvuruların ne zaman başlayacağına dair açıklama Kasapoğlu'ndan geldi. Başvuuşarı 10 Eylül'de başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4147 işçi alımı başvuruları başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığ'na 4 bin 147 personel alımına dair çalışmalar başladı. Başvurular 10-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Online olarak yapılacak başvurular sonrası kazananlar ilan edilecek.

GSB personel alımı başvuru nereye, nasıl yapılacak?

GSB bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bi 147 personel alımı yapılacak. Alım için başvuruları internetten yapılacka. E-Devlet üzerinen alınacak başvurular için son süre 15 Eylül.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.147 personel alımı şartları neler?

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 koruma ve güvenlik görevlisi için üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak.

KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 destek personeli (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma şartı gerekecek.