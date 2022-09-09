GSB personel alımı başvurusu 2022 ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı 4147 işçi alımı başvuruları başladı mı? Başvuru nereye, nasıl yapılacak? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri sevindiren açıklana Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu taşra teşkilatına toplam 4147 personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvuruların ne zaman ve nereye yapılacağı ise adaylar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte GSB işçi alımına dair detaylar...

GSB personel alımı başvurusu 2022 ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı 4147 işçi alımı başvuruları başladı mı? Başvuru nereye, nasıl yapılacak? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri sevindiren açıklana Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu taşra teşkilatına toplam 4147 personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvuruların ne zaman ve nereye yapılacağı ise adaylar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte GSB işçi alımına dair detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelen açıklama iş aryan ve iş değiştirmek isteyenleri sevindirdi. Kasapoğlu sosyal medya hesabından bakanlığıa yeni personel alımına diar sayıyı açıkladı. Kasapoğlu taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Bu açıklamadan sonra başvuruların ne zaman başlayacağı pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

GSB personel alımı başvurusu 2022 ne zaman?

Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun" dedi. Başvuruların ne zaman başlayacağına dair açıklama Kasapoğlu'ndan geldi. Başvuuşarı .10 Eylül'de başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4147 işçi alımı başvuruları başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığ'na 4 bin 147 personel alımına dair çalışmalar başladı. Başvurular 10-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Online olarak yapılacak başvurular sonrası kazananlar ilan edilecek.

GSB personel alımı başvuru nereye, nasıl yapılacak?

GSB bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bim 147 personel alımı yapılacak. Alım için başvuruları internetten yapılacka. E-Devlet üzerinen alınacak başvurular için son süre 15 Eylül.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hakkında

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, gençlik ve spor işlerinden sorumlu olan bakanlık.

29 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 3530 sayılı kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. 1969 Türkiye genel seçimlerinin ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kurulan bakanlığın başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin atandı. 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etti. 2011 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı adıyla yeniden kuruldu. .