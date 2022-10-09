Green Card başvurusu onaylanmazsa Amerika'ya nasıl yerleşebilirim? Green Card başvurusu çıkma ihtimali kaç?

Green Card başvurusu onaylanmazsa Amerika'ya nasıl yerleşebilirim? Green Card başvuruları başladı. Binlerce kişinin ilgilendiği ve başvuru yaptığı green card, onaylanmadığında süreç nasıl ilerliyor? Green Card başvurusu çıkma ihtimali kaç? İşte detaylar...

Twitter kullanıcısı "yurt dışına çıkma rehberi" Green Card başvurularının onaylanmaması durumunda izlenecek yolları açıkladı. İşte detaylar...

Green Card başvurusu onaylanmazsa Amerika'ya nasıl yerleşebilirim?

1) EB-2 NIW (Ulusal Çıkar Muafiyeti)

Sponsorsuz Green Card

EB-2 NIW ile PERM Çalışma Sertifikası olmadan da Green Card başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu, Amerikalı bir işverenden geçerli bir iş teklifiniz olmasa da bir EB-2 Green Card sahibi olabileceğiniz anlamına gelir.

2) EB-1 Green Card

EB-1A Green Card, EB-1 istihdam temelli Green Card'ın bir alt kategorisidir ve bilim, sanat, eğitim, iş hayatı veya atletizm alanlarında olağanüstü yeteneklere sahip kişilere verilir.

3) E-2 Yatırımcı Vizesi

Yatırımcı şirketlere, ortaklıklara, yönetici ya da idari çalışanlara verilir. Hem sizin hem varsa ortak(lar)ınızın hem de şirketinizin ABD ekonomisine katkıda bulunacak ve her iki tarafın finansal iş birliğini güçlendirecek potansiyelde olmasını gerektirir.

4) E-1 Tüccar Vizesi

Vatandaşları olduğu ülkeleri ABD ile ticaret anlaşmasına sahip iş insanları için verilen bir tür geçici göçmen vizesidir. Amerika ile büyük ölçekli ticaret yapacak ya da hâlihazırda büyük ölçekli ticaret yapan bir şirkete katılacak iş insanları başvurabilirler.

5) L-1 Yönetici Transfer Vizesi

Amerika'da bulunan uluslararası kurumların şubelerinde çalışmak üzere alınması gereken bir vizedir. Müdürler, uzmanlar ve yöneticiler L1 vizesi alarak Amerika'da çalışabilir. L-1A müdür ve yöneticiler için L-1B ise şirkette çalışan uzmanlar içindir.

6) O-1 Olağanüstü Yetenek Vizesi (Startup Vizesi)

O-1A vizesi bilim, eğitim, iş ve atletizm alanlarında, O-1B vizesi ise sanat, sinema ya da TV alanında olağanüstü yeteneklere ya da başarılara sahip kişilere verilir.

Green Card başvurusu çıkma ihtimali kaç?

Green Card kazanma ihtimali, başvuru diskalifiye edilmediği takdirde %4 veya 5 oranındadır. Kısacası diskalifiye olmayıp çekilişe katılan 20-25 kişiden biri kazanmış oluyor.

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