Green Card 2022 başvurusu | Green Card pasaport zorunluluğu var mı? Green Card ücreti ne kadar?

Green Card 2022 başvurusu | Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, konuyla ilgili bilgiler verdi. Peki Green Card pasaport zorunluluğu var mı? Green Card ücreti ne kadar? Başvuru ve başvuru bitiş tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

Green Card 2022 başvurusu | Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, konuyla ilgili bilgiler verdi. Peki Green Card pasaport zorunluluğu var mı? Green Card ücreti ne kadar? Başvuru ve başvuru bitiş tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

Green Card 2022 başvurusu

İmren Nilay Tüfekci, twitter hesabından Green Card başvuru süreci konusuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Green Card ücreti ne kadar?

- Sizden herhangi bir ücret isteyen sitelerden başvurunuzu yapmayın keza bu işlem tamamıyla ücretsiz paranızı kaptırmaktan başka bir işe yaramaz.

Pasaport zorunluluğu var mı?

- Pasaport zorunluluğu artık kaldırıldı. Başvuru sürecinde bir pasaporta ihtiyacınız yok. Siteye tamamıyla gerçek bilgilerinizi girmeniz gerekmekte herhangi bir yanlışlıkta başvurunın iptal sürecini yaşayabilirsiniz.

Fotoğraf yükleme detayı

- En önemli şartlardan birisi doğru fotoğrafı yüklemek.. Fotoğrafınızı uygun alana yükleyerek Green Card başvurusuna uygun boyutlara getirebilirsiniz.

Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?

5 Ekim 2022 tarihinde başlayan green card çekiliş başvuruları, 8 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak. Kazanan kişilerin mülakatları 1 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.

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