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Gozel Yazyyeva kimdir? Fatma Girik’in bakıcısı kim?

Gozel Yazyyeva kimdir? Fatma Girik’in bakıcısı kim? Türk sinemasının efsane kadın oyuncularından Fatma Girik geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Fatma Girik'in ölümü ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Son olarak da Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

40 Dakika Önce
2022-02-08 09:20:58
Gozel Yazyyeva kimdir? Fatma Girik’in bakıcısı kim?

Gozel Yazyyeva kimdir? Fatma Girik'in bakıcısı kim? Türk sinemasının efsane kadın oyuncularından Fatma Girik geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Fatma Girik'in ölümü ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Son olarak da Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, koronavirüs tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti. Fatma Grik'in ölümünden sonra suç duyuruları da peş peşe gelmeye başladı.

Fatma Girik'in bakıcıs Gozel Yazyyeva kimdir?

Gozel Yazyyeva Fatma Girik'in bakıcısı olarak biliniyor. Sanatçı Fatma Girik'in bakıcısı Gözel Yazyyeva Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'nın kendisine test yaptırmasını istemediği için Fatma Girik'e koronavirüs bulaştığını ve bu durumda yeğeni Ahu Turanlı'yı suçladı. MagazinBurada'nın YouTube kanalına konuşan Yazyyeva, yeğeni Ahu Turanlı'yı suçladı. "Fatma Girik benim annem, ablam gibiydi" diyerek gözyaşlarını tutamayan Yazyyeva, Turanlı'nın Fatma Girik'in ölümünde büyük ihmali olduğunu, koronavirüs olduğu halde sanatçıya bakmak zorunda olduğu için virüs bulaştırmış olabileceğini iddia etti. Bakıcı test ücretinin 1000 lira olduğunu duyan Ahu Turanlı'nın yaptırmak istemediği açıklayarak; 'Soğuk algınlığıdır geçer, üşütmüşsündür dedi, ben de banyo yaptım üşütmüş olabilirim dedim ve yukarı çıktık ' dedi. "Fatma ablamın doktoru geldi ve bana sen hastasın test yaptır dedi, Ahu Hanım'a söyledim ama izin vermedi sen de korona falan yok dedi" Bakıcı kendisine eve gitmesi yönünde izin de vermediğini iddia etti.

Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı kim? Ahu Turanlı hakkında suç duyurusu!
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