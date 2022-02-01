Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı kim? Ahu Turanlı hakkında suç duyurusu!

Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı kim? Türk sinemasının efsane kadın oyuncularından Fatma Girik geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Gözyaşları ile toprağa verilen Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik hastane ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmelerden sonra Ahu Turanlı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Fatma Girik'in mirasının bir kısmını Ahu Turanlı'ya bıraktığı iddia edilmişti.

Adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Fatma Girik geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Fatma Girik'in ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Gözyaşları içinde toprağa verilen Fatma Girik'in son anına kadar yanında bulunan yeğeni Ahu Turanlı hakkında hakkında Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Ahu Turanlı hakkında neden suç duyurusunda bulunuldu?

Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Avukat Akın Centilmen "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor. Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor.Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı kim?

Fatma Girik'in sürekli yanında olan kişi olarak bilinen Ahu Turanlı'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ahu Turanlı'nın Fatma Girik'in yeğeni olduğu biliniyor. Fatma Girik'in Ahu Turanlı'yı kızı ibi gördüğü de biliniyor

Fatma Girik'in mirasının bir kısmını da Ahu Turanlı'ya bıraktığı iddia edildi.

Fatma Girik ile Memduh Ün 57 yıl birlikte yaşadı ancak hiç evlenmediler ve hiç çocukları olmadı.

Fatma Girik ile birlikte olan Mehduh Ün eşi intihar eder diye boşanmadı ve bu ilişki uzun süre devam etti.

Ahu Turanlı Fatma Girik'in yeğenidir. Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Turan'ın kızı olan Ahu Turanlı özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışmaktadır.

Fatma Girik'in hiç çocuğu olmadı. Fakat yetiştirme yurdunda koruyucu annesi olduğu Ahu adında bir kızı vardı.

Fatma Girik'in Ahu Turanlı'yı çok sevdiği biliniyordu. .