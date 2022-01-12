Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan öldü mü? Asuman'ın babası Münir diziden ayrıldı mı?

Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan öldü mü, kalp krizi mi geçirdi? Asuman'ın babası Münir diziden ayrıldı mı? TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanının sonunda Münir'in yere yığıldığı anlaşılıyor. Asuman'ın ise çığlıkları diziye damga vuruyor. Münir Başkan 'Ben ölmeden bu adam bizim eve damat olarak giremez' dedikten sonra yere yığılıyor. İzleyenler Münir'in ölüp ölmediğini merak ediyor.

Gönül Dağı dizisinde Münir öldü mü, kalp krizi mi geçirdi? Asuman'ın babası Münir diziden ayrıldı mı? TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanının sonunda Münir'in yere yığıldığı anlaşılıyor. Asuman'ın ise çığlıkları diziye damga vuruyor. Münir "Ben ölmeden bu adam bizim eve damat olarak giremez" dedikten sonra yere yığılıyor. İzleyenler Münir'in ölüp ölmediğini merak ediyor.

Gönül Dağı dizisinin 47. bölümünde izleyenleri şaşırtan olaylar yaşanacak. Dizinin son bölümünde Münir Başkan'ın başına gelenler izleyicileri meraklandırmaya başladı. Yayınlanan son bölümde Asuman ve Ramazan'ın yeniden kaçtığını öğrenen Münir, Ramazan'dan şikayetçi oluyor ve Ramazan'ı nezarete attırıyor. Asuman'ın onu dinmeledini anlayan Münir Başkan "Ben ölmeden bu adam bizim eve damat olarak giremez" dedikten sonra fenalaşarak yere yığılıyor. Kızı Asuman ise çığlık atarak babasının yanına koşuyor.

Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan öldü mü?

Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri Münir'in dizide ölüp ölmediği önümüzdeki günlerde belli olacak. Kanaldan ve yapımcılardan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

Münir Başkan kimdir?

Gönül Dağı dizisine Münir Başkan karakterini usta oyuncu Ege Aydan canalandırmaktadır.

Ege Aydan kimdir?

Ege Aydan 15 Haziran 1958 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ege Aydan opera sanatçısı ve oyuncu Sevda Aydan' ın oğludur.

Ege Aydan Devlet Tiyatroları yönetmeni, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İlk ve orta okulu Ankara'da lise'yı İstanbul'da okudu. Daha sora sanat eğitimine Bale ile başladı ve hocalarının "boyun çok uzun" demeleri ile baleden vazgeçti Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'da görev almaya başladı.Tiyatro hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde bölgede ve merkezlerde çeşitli oyunlar sahneledi ve oynadı. Halen Devlet Tiyatroları yönetmen kadrosunda görev yapmaktadır. 1974 yılından bu yana tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Çocukluğundan bu yana resim sanatı ilde ilgilenen sanatçı, ilk sergisini 1982 yılında Ankara'da açtı. 1980'li yıllarda yaptığı resimlerle Avrupa'nın ilk on ressamı arasına girdi. 1982 yılından beri yaptığı resimleri sergileyen sanatçı 25. sergisini 14 Mart 2008 tarihinde İstanbul'da Artisan Sanat Galerisi'de,26. sergisini de 20 Ocak 2009 tarihinde Bilkent Sanat Center da (Ankara) sergilemiştir. Resimlerinde ağırlıklı olarak aşk, özlem, yalnızlık gibi konular işlemektedir.

Millî basketbolcu Efe Aydan'ın küçük kardeşidir.

Gönül Dağı konusu

Yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri, diziyi eğlenceli kılmaktadır.

Dizinin her bölümünde, dizideki karakterlerden birisinin anlatımı sahneye yansıtılmaktadır. Karakter kendini tanıtır, hayatına değinir, yaşadığı zorlukları anlatır ve bu övgü dolu sözlerle diziye giriş yapılır. Bölümün final kısmında da tekrar ortaya çıkar ve birkaç kısa sözden sonra bölüm sona erer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.