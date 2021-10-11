Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı oyuncuları kimler?

Gönül Dağı oyuncuları kimler? TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yayınlandığı her akşam milyonlarca izleyiciyi ekran başına bağlıyor. 'Bozkırda bir Anadolu masalı' sloganı ile izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisi duygu yüklü mesajları ile de izleyicilerin içini ısıtıyor. 17 Ekim 2020 yılında TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile ve aşk türündeki dizi Gönül Dağı'nın yeni bölümleri heyecanla beklenirken izleyiciler de Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? sorusuna yanıt arıyor.

Gönül Dağı oyuncuları kimler? TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yayınlandığı her akşam milyonlarca izleyiciyi ekran başına bağlıyor. "Bozkırda bir Anadolu masalı" sloganı ile izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisi duygu yüklü mesajları ile de izleyicilerin içini ısıtıyor. 17 Ekim 2020 yılında TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile ve aşk türündeki dizi Gönül Dağı'nın yeni bölümleri heyecanla beklenirken izleyiciler de Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? sorusuna yanıt arıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi TRT'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Konusu ve sıcaklığı ile izleyiciyi içine çeken dizide birbirinden iyi oyuncular yer alıyor. Aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisi yazar Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikâyelerinden esinlenerek çekilmiştir. Köprü Film yapımı dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstlenmektedir. Yönetmen koltuğunda ise, daha önce geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yeşil Deniz dizisinin'de yönetmeni olan Yahya Samancı bulunmaktadır.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizi Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini izleyicisiyle buluşturuyor.

Gönül Dağı dizisi konusu nedir?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar. Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.

Gönül Dağı oyuncuları kimler?

17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin oyuncuları ve karakterleri alt kısımda listelenmiştir.[6]

Dizinin başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk yer almaktadır.

Berk Atan-Taner Kaya- Kasabada türlü türlü mucitlikler yapan; zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir. Dilek'e çocukluğundan beri âşıktır.

Gülsim Ali -Dilek- Taner'in çocukluk âşkıdır. Bir mühendistir. Uzun yıllar sonra, İstanbul'dan Taner'in yaşadığı kasabaya dönmüştür.

Ecem Özkaya - Zahide Kaya - Taner'in ablasıdır. Üç çocuğu vardır. İlk eşinden boşanıp Sefer ile evlenmiştir.

Ferdi Sancar- Sefer - Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bireyidir. Dolmuşçudur. Zahide ile evlidir.

Cihat Süvarioğlu- Ramazan Kaya - Taner'in amca oğludur. Bıyıklıdır ve komik bir kişiliği vardır. Belediye başkanının kızı olan Asuman'a âşıktır.

Semih Ertürk-Veysel Kaya - Taner'in amca oğludur. Araba kaportacılığı yapar. Cemile ile evlidir.

Ali Düşenkalkar-Muammer Kaya - Veysel'in babası, Taner ve Ramazan'ın amcasıdır. Düğüncüdür.

Erdal Cindoruk-Hüseyin Kaya - Ramazan'ın babası, Taner ve Veysel'in amcasıdır. Ağıtçıdır.

Gülhan Tekin-Günşıl Kaya - Hüseyin'in karısı, Ramazan'ın annesidir.

Feyza Işık-Döndü Kaya - Muammer'in karısı, Veysel'in annesidir.

Ege Aydan-Münir Başkan - Kasabanın belediye başkanıdır. Asuman'ın babasıdır.

Hazal Çağlar-Asuman Korkmaz - Münir Başkan'ın kızıdır. Ramazan'a âşıktır.

Eser Eyüboğlu-Selami Fersoy - Kasabanın müzisyenidir. Güzel sesiyle şarkılar söyleyip para kazanır.

Nazlı-Pınar Kaya Cemile Kaya - Veysel'in karısı, Dişçi Musa'nın kızıdır.

Serkan Kuru-Kenan Acar 31- Kasabanın sağlık ocağının yeni doktorudur.

Şebnem Dilligil-Halime Kaya - Taner ve Zahide'nin annesidir.

Yavuz Sepetçi -Ciritçi Abdullah - Muammer ve Hüseyin'in babası; Taner, Veysel ve Ramazan'ın dedesidir. Gençliğinde ciritle ilgilendiği için lakabı "Ciritçi Abdullah"tır.

Nuri Gökaşan-Dişçi Musa - Kasabanın dişçisidir. Cemile'nin babasıdır.

Hüseyin Sevimli-Kahveci Rıfat - Kasabanın kahvehanecisidir. Saçları epey seyrek olduğu için herkes ona "Kellerin" der.

Çiğdem Aygün-Keriman - Selami Fersoy'un karısıdır.

Zümre Meğreli-Hemşire Elif - Kasabanın sağlık ocağında hemşirelik yapmaktadır.Serdar ile aşk yaşamaktayken, Serdar'ın kasabayı

Ulviye Karaca-Gülsüm Öğretmen 8- Dilek'in annesidir. Kasabanın en saygı gören öğretmenidir. Okuma yazma bilmeyenlere eğitim verir.

Sercan İnceer-Seyfettin - Münir Başkan'ın yardımcısıdır.

Güliz Aybay-Zeynep - Hemşire Elif'in kız kardeşidir.

Onur Gökmen-Artist Ahmet - Kasabanın oyuncu gencidir. Günşıl ile birlikte tiyatroyla uğraşmaktadır.

Ada Nizamoğlu-Taner (küçük) - Taner'in küçüklüğünü canlandırmaktadır.

Cemre Demircan-Dilek (küçük) - Dilek'in küçüklüğünü canlandırmaktadır.

Samet Arda -Mercan Erkan - Zahide'nin büyük çocuğudur.

Beril Karademir-Sedef - Zahide'nin ortanca çocuğudur. Neşeli ve hareketli bir kızdır.

Ali Toptaş-İsmet - Zahide'nin küçük çocuğudur. Gözlüklü, tatlı, şirin bir yüzü vardır.





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