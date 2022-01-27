Golyat kimdir? Golyat nedir? Golyat gerçekte var mı? Golyat yaşamış mı? ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisinde 'Golyat' ismi olukça sık geçiyor. Fragmanlarda da 'Yalnız Kurt acımasız canavar Golyat'a karşı.' ifadeleri yer alıyordu. İzleyiciler de Golkat'ın ne olduğunu gerçekten var olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Golyat Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev olarak bilinir. Câlût olarak da adlandırılan Goltyat Davud peygamber ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir. İşte Golyat ile ilgili detaylar...

Golyat kimdir? Golyat nedir? Golyat gerçekte var mı? Golyat yaşamış mı? ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisinde "Golyat" ismi olukça sık geçiyor. Fragmanlarda da "Yalnız Kurt acımasız canavar Golyat'a karşı." ifadeleri yer alıyordu. İzleyiciler de Golkat'ın ne olduğunu gerçekten var olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Golyat Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev olarak bilinir. Câlût olarak da adlandırılan Goltyat Davud peygamber ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir. İşte Golyat ile ilgili detaylar...

Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümü 28 Ocak'ta ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ilk fragmanlarında "Eli kanlı kuklacıya, acımasız canavar Golyat'a karşı!" ifadeleri yer almıştı. Dizinin ilk bölümlerinde de Golyat'ın adı sıkça duyuluyor. Dizi izleyicileri de Golyat'ın ne olduğunu ve gerçekte yaşayıp yaşamadıüğını merak ediyor. Peki Golyat (Calüt) kimdir?

Golyat kimdir?

Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud peygamber ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.

Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir. Câlût'un kafir bir kavimden olduğu, Davud tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud'a hükümdarlık bahşettiği söylenir.

Câlût'un boyu tarih boyunca çeşitli yazar ve çevirmenler tarafından gitgide büyütülmekle birlikte; eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'nda, 1. yüzyıl tarihçilerinden Josephus'un kayıtlarında ve 4. yüzyıl Septuaginta'sında (Yunanca Eski Ahit) "4 dirsek (kübit) ve bir karış (span)" olarak verilir. Yaklaşık olarak 2 metreye denk gelen bu boy günümüz standartlarına göre devasa olmamakla birlikte Câlût çağdaşlarından yaklaşık %30 daha uzundu. Daha sonraki dönem belgelerde 6 dirsek ve 1 karış olduğundan bahsedilir ki bu da yaklaşık 3 metreye denk gelir.

Golyat nedir?

Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilikyapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür.

Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında Golyat

Tanah ve Eski Ahit'e göre Antik Filistin şehri Gat'tandır.

1. Samuel 17 bölümüne göre Antik Filistinliler, İsrail Kralı Şaul (İslam'da Tâlût) ile savaş halindeydiler ve Câlût her gün İsrail askerlerini düelloya davet ediyordu. Sadece Davud Câlût'un karşısına çıkmaya cesaret edebildi ve onu sapanıyla yendi. Yenilmez savaşçılarını kaybeden Filistinlilerin cesareti kırıldı ve savaşı bırakarak kaçtılar. Devin kolları kesilerek tapınağa konuldu.

Câlût'u yenen Davud'un halk tarafından çok sevilmesi, adına maniler dizilmesi Kral Şaul'u endişelendirmeye başladı (1. Samuel, 18). Halkın Davud'u kral yapmak istediğini düşünmeye başladı ve onu öldürmeye karar verdi. Davud Şaul'dan kaçarken Câlût'un kılıcını yanına aldı (1. Samuel 21: 1-9).

Tanah ve Eski Ahit'teki bir başka bölümde (2. Samuel 21: 18-22) Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın Câlût'u öldürdüğü söylenir. Akademisyenler bunun bir elle kopyalama hatası olabileceği düşünür,zira paralel başka bir bölümde "Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü," denir.(1. Tarihler 20:5)