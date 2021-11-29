Golyat nedir? Golyat kimdir? Golyat gerçekte var mı? Golyat efsanesi nedir? ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Bir kaç gün içinde milyonlarca kez izlenen fragmanda 'Yalnız Kurt acımasız canavar Golyat'a karşı.' ifadeleri yer alıyor. Kurtlar Vadisi hayranlarının merakla beklediği dizide adı sıkça geçen Golyat'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Golyat gerçekte yaşamış mı?

Golyat nedir? Golyat kimdir? Golyat gerçekte var mı? Golyat efsanesi nedir? ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Bir kaç gün içinde milyonlarca kez izlenen fragmanda "Yalnız Kurt acımasız canavar Golyat'a karşı." ifadeleri yer alıyor. Kurtlar Vadisi hayranlarının merakla beklediği dizide adı sıkça geçen Golyat'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Golyat gerçekte yaşamış mı?

ATV ekranlarında yeni bir efsan dizi yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor. Osman Sınav imzalı dizi konusu ile şimdiden bir çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarının merakla beklediği Yalnız Kurt dizisinde adı sıkça geçen Golyat'ın kim olduğu ve ne olduğu insanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizinin yayonlanan ilk fragmanında Yalnız Kurt'un Golyat'a karşı savaş vereceğinden bahsediliyor. Peki Golyat nedir? Golyat kimdir? Golyat gerçekte var mı?

Golyat kimdir?

Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud peygamber ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.

Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir. Câlût'un kafir bir kavimden olduğu, Davud tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud'a hükümdarlık bahşettiği söylenir.

Câlût'un boyu tarih boyunca çeşitli yazar ve çevirmenler tarafından gitgide büyütülmekle birlikte; eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'nda, 1. yüzyıl tarihçilerinden Josephus'un kayıtlarında ve 4. yüzyıl Septuaginta'sında (Yunanca Eski Ahit) "4 dirsek (kübit) ve bir karış (span)" olarak verilir. Yaklaşık olarak 2 metreye denk gelen bu boy günümüz standartlarına göre devasa olmamakla birlikte Câlût çağdaşlarından yaklaşık %30 daha uzundu. Daha sonraki dönem belgelerde 6 dirsek ve 1 karış olduğundan bahsedilir ki bu da yaklaşık 3 metreye denk gelir.

Golyat nedir?

Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilikyapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür.

Yalnız Kurt fragmanı izle

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür! Ama artık yeter! Unutma, unutturma!

Bizim olduğumuz her yerde onlar da vardı!

Kanlı tuzaklar, kirli oyunlar, hain planlar, ihanetler, cinayetler!

Efsane yeniden başlıyor!

Dumanlı dağ börüsü, dulkadir delisi, ademler evreni, islam dini kuvveti, seksen bin er heybeti, kara kılıcın keskini, sahar okların temreni; yalnız kurt;

Eli kanlı kuklacıya, acımasız canavar Golyat'a karşı!

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisi ATV ekranlarında olacak. Dizinin ne zaman yayına başlayacağı henüz açıklanmadı. Yayınlanan frafmanlarında dizinin çok yakında ekranlara geleceği belirtildi.

Yalnız Kurt hakkında?

Yalnız Kurt dizisi Osman Sınav'ın yapımcılıoğında hayata geçen aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisidir.

Yalnız Kurt, Sinegraf yapım şirketi tarafından yapılıyor. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.