Gökçe Bahadır kimdir? Kaç yaşındadır? I Evleniyor mu ?
Şimdilerde evlilik haberleri ile gündem olan Gökçe Bahadır kimdir? Hayat hikayesi nedir? Gökçe Bahadır evleniyor mu? Gökçe Bahadır kiminle evlenecek? Gökçe Bahadır'ın nişanlısı kimdir? İşte detaylar...
2022-02-05 12:16:42
GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?
9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Televizyon ve ekrana merak olan isim, Akademi İstanbul Radyo; Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk alanında kariyer yapmayı düşünen Bahadır, Müjdat Gezen sanat merkezide oyunculuk eğitimi almıştır. Akademide öğrenimini sürdürken aynı zamanda Bahadır, Fenerbahçe FM'de çalışmıştır. Okulunu bitirdikten sonra Bahadır, Best TV'de Vj'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu üstlenmiştir.
GÖKÇE BAHADIR HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?
Bahadır 2001 yılında "Tatlı Hayat" 2002 yılında "Beşik Kertmesi" 2003 yılında "Mühürlü Güller" dizilerinde rol almıştır. 2003-2005 yıllarında "Hayat Bilgisi" dizisi ile kendini geniş kitlelere tanıtan oyuncu, dizide "Törpü" rolünü üstlenmiştir. Bahadır daha sonra "Jojo" programının sunuculuğunu ve Yaprak Dökümü dizisinde "Leyla" karekterini canlandırmıştır.
GÖKÇE BAHADIR KİMİNLE EVLENDİ?
Gökçe Bahadır 2011 yılında, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile evlenmiş ancak çift, 23 Şubat 2012'de boşanmıştır.
GÖKÇE BAHADIR EVLENİYOR MU ? KİMİNLE EVLENECEK?
Şimdilerde ise ünlü oyuncu Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı, kendisinden dört yaş büyük müzisyen Emir Ersoy'la İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacağı söyleniyor.
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