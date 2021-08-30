Getir 2021 maaşları: Getir çalışanları ne kadar maaş alır? Getir moto kurye maaşı ne kadar? Koronavirüs pandemisi ile birlikte market ve restoran alışverişlerinin bir çoğu online olarak evlere sipariş verildi. Bu süreçte artan iş yükü nedeniyle binlerce moto kurye alımı yapıldı. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan siparişler her geçen gün artarken moto kurye alımları da devam ediyor. Moto kurye olmak isteyenler bu iş sektöründeki maaşların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki 2021 Getir kurye maaşları ne kadar? Trendyol Go maaşları ne kadar?

Getir 2021 maaşları: Getir çalışanları ne kadar maaş alır? Getir moto kurye maaşı ne kadar? Koronavirüs pandemisi ile birlikte market ve restoran alışverişlerinin bir çoğu online olarak evlere sipariş verildi. Bu süreçte artan iş yükü nedeniyle binlerce moto kurye alımı yapıldı. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan siparişler her geçen gün artarken moto kurye alımları da devam ediyor. Moto kurye olmak isteyenler bu iş sektöründeki maaşların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki 2021 Getir kurye maaşları ne kadar? Trendyol Go maaşları ne kadar?

Günümüzde marketler ve restoranlar dijitasl uygulamalara girmiş durumda. Dijital uygulamalar üzerinden bir kaç tıkla market ihtiyaçlarınızı ve yemeğinizi evinize sipariş edebiliyorsunuz. Özellikle koronavirüs pandemisi zamanında evlere siparişlerde patlama yaşandı. Bu dönemde binlerce moto kurye değişik firmalarda istihdam edildi. İş arayanlar ve moto kurye olmak isteyenler de bu sektörün çalışma koşullarını ve maaşlarını araştırmaya başladı. İstanbul'da 10 dakikada siparişleri kapıya kadar teslim eden Getir büyümeye devam ediyor. Her gün eleman alımına devam eden Getir'de kurye olarak çalışmak isteyenler Getir çalışanları ne kadar maaş alır? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Getir maaşları..

Getir çalışanları ne kadar maaş alır?

Moto kurye olarak çalışmak isteyenler Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor sorusuna yanıt araıyor.

2021 Getir kurye maaşları ortalama 3 bin 200 lira arasındadır. Bu ücret net maaştır. Getir moto kuryeleri aylık net maaşın yanında 300 lira yemek parası da almaktadır. Aytıca Getir uygulamasında moto kuryeelere bahşiş uygulaması da bulunmaktadır. Getir kuurye maaşları 2021 yılında mesai ücretleriyle birlikte 4 bin lirayı bulmaktadır. Ayrıca Getir araçlı kurye maaşları da 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişmektedir.

Getir Moto Kurye Maaşı: 3.200-4.000 TL

Getir Araçlı Kurye Maaşı: 3.500-5.000 TL

Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor?

Moto kurye olarak çalışmak isteyenler Getir moto kurye ne kadar maaş alıyor sorusuna yanıt araıyor. İşte Getir 2021'de moto kurye maaşları;

2021 Getir kurye maaşları ortalama 3 bin 200 lira arasındadır. Bu ücret net maaştır. Getir moto kuryeleri aylık net maaşın yanında 300 lira yemek parası da almaktadır. Aytıca Getir uygulamasında moto kuryeelere bahşiş uygulaması da bulunmaktadır. Getir kuurye maaşları 2021 yılında mesai ücretleriyle birlikte 4 bin lirayı bulmaktadır. Ayrıca Getir araçlı kurye maaşları da 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişmektedir.

Getir Moto Kurye Maaşı: 3.200-4.000 TL

Getir Araçlı Kurye Maaşı: 3.500-5.000 TL

Getir nedir?

Getir, 2015 yılında kurulmuş bir Türk girişimidir. Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları için kurye hizmetine ek olarak, market ürünleri için isteğe bağlı "ultra hızlı" teslimat hizmeti sunmaktadır.

Şirket, 2015 yılında Türk araç çağırma uygulaması BiTaksi'yi de kuran Nazım Salur'un da aralarında bulunduğu bir ekip tarafından kuruldu. Getir o zamandan beri agresif bir şekilde genişledi ve siparişlerini 2019'un ikinci yarısında ikiye katlayarak o yılın Aralık ayında neredeyse 1,5 milyona ulaştı. 2019 yılında satışlardan 120 milyon dolar gelir elde etti.

Ocak 2020'de Sequoia Capital'den Sir Michael Moritz'in kişisel yatırım aracı Crankstart aracılığıyla şirkete 25 milyon dolar yatırım yaptığı, Türkiye ve Brezilya'daki açıklanmayan yatırımcılardan 13 milyon dolar daha "Seri A" için toplam rakam getirdiği bildirildi. Yatırım turu 38 milyon dolara ulaştı. Numis Menkul Değerler ile çalışan şirket, kuruluşundan bu yana 70 milyon dolar topladı.

Ağustos 2021 itibariyle Türkiye'nin 29 şehrinde, İngiltere'nin 7 şehrinde, 1 Hollanda şehrinde, 1 Almanya şehrinde ve 1 Fransa şehrinde Getir hizmetleri sunulmaktadır:

Şirketin hizmetlerinin üçü de ("ultra hızlı" teslimat, paket yemek teslimatı, çevrimiçi market alışverişi) tek bir Getir uygulaması aracılığıyla sunulmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.