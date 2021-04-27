GSS borç yapılandırma bitti mi? Vergi ve SGK borçlarının büyük bir kısmının silinmesini sağlayan düzenlemeden binlerce kişi faydalandı. GSS prim borçları da düzenleme kapsamında yapılandırıldı. Genel Sağlık Sigortası-GSS prim borcu olanların yapılandırma süresi bitmek üzere. Genel Sağlık Sigortası-GSS yapılandırma son gün ne zaman? GSS borç yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman? Genel Sağlık Sigortası yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman?

GSS borç yapılandırma bitti mi? Vergi ve SGK borçlarının büyük bir kısmının silinmesini sağlayan düzenlemeden binlerce kişi faydalandı. GSS prim borçları da düzenleme kapsamında yapılandırıldı. Genel Sağlık Sigortası-GSS prim borcu olanların yapılandırma süresi bitmek üzere. Genel Sağlık Sigortası-GSS yapılandırma son gün ne zaman? GSS borç yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman? Genel Sağlık Sigortası yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman?

GSS YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Genel Sağlık Sigortası kapsamında borcu olan binlerce kişi gecikme faizi de dahil borçlarının büyük bir bölümünden kurtulma imkanına sahip. GSS yapılandırma başvurusu yapmak isteyenler Genel Sağlık Sigortası-GSS yapılandırma son gün ne zaman? GSS borç yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman? sorusunu sormaya başladı. GSS borçlularına 30 Nisan 2021'e kadar süre tanılıyor.

GSS BORÇ YAPILANDIRMA SON ÖDEMEN TARİHİ NE ZAMAN?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların yapılandırma başvurusna gerek yok. GSS borçları otomatik olarak gecikme faizinden silinmiş olarak görünüyor. Ancak borcun tamamının ödenmesi durumunda bu fırsattan yaralanılabiliyor. Borcun tamamının ödemek için de son gün 30 Nisan. Bu süre içerisinde prim borcunun ana para miktarını istedikleri gibi (peşin, taksitler halinde, parça parça) ödeyebiliyor. 30 Nisan 2021'e kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde ise bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı tamamen siliniyor.

GSS YAPILANDIRMA SÜRESİ BİTTİ Mİ?

Genel Sağlık Sigortası - GSS prim borcu olup da yapılandırma fıstatını kaçırmak istemeyenler ellerini çabul tutmalı. GSS yapılandırması için süre daralıyor. GSS yapılandırma başvurusuna gerek yok. GSS borçlularına 30 Nisan 2021'e kadar süre tanılıyor. 30 Nisan 2021'den sonra GSS pirim borcu yapılandırma sona ermiş oluyor.

E-DEVLET GSS PRİM BORCU SORGULAMA

E-devlet üzerinden GSS prim borcu sorgulama yapılabilir. E-devlet GSS borcu sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu adresine giriş yapmanız yeterli.

GSS PRİM BORCU ÖDEME NASIL YAPILIR?

GSS prim borcunu ödemek çok kolay. GSS yapılandırmasını kaçıramak için ödeme yapmak isteyenler https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf adresine gidebiilirler ve online oalrak ödemelerini yapabilirler.

GSS GELİR TESTİ SÜRESİ BİTTİ Mİ?

GSS prim borcu çıkan ve gelir düzeyi düşük olan vatandaşlarımız borçlarını GSS gelir testi yaptırarak sildirebilir. Peki GSS gelir testi süresi bitti mi? Daha önce hiç gelir testine başvurmayanlar 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurmaları gerekiyor. Son gün 31 Mart 2021 olarak açıklanmıştı.

YAPILANDIRMANIN DETAYLARI

* Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecek.

* Peşin yapılacak ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecek.

* 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021'e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

* Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde, GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.