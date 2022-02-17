Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının sunuculuğunu üstelenen Aslı Hünel'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Seyirciler Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel nereli, kaç yaşında? gibi soruları sıkça soruyor. Arap kökenleri de olan Aslı Hünel Türk sanat müziği sanatçısıdır.

Aslı Hünel sunuculuğunuda Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programı izleyicilerden oldukça fazla ilgi gördü. Evleilik ahzırlığı yapan gençler tarafından da yakından takip edilen programın sunucusunun kim olduğu da merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelin Evi yarışmasından birinci olarak ayrılanlara 10 çeyrek altın veriliyor.

Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel kimdir?

Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel'dir.

Aslı Hünel 4 Haziran 1977'de dünyaya geldi. İstanbul'da doğan Aslı Hünel 45 yaşındadır.

Annesi Arap, babası Selanik göçmeni olan Aslı Hünel müzik hayatına küçük yaşlarda başladı.

Kariyerini de bu anlamda şekillendiren Aslı Hünel, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müziğe başladı ve daha sonra 14 yaşında şan dersleri almaya başladı.

İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel Türk sanat müziği sanatçısıdır.

Aslı Hünel'in pek çok şarkısı da bulunmaktadır.

Sahneye de çıkarak hayranları ile buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi.

Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Aslı Hünel televizyon programcılığına TGRT ile başlamıştır. TGRT Haber kanalında Günaydın Türkiye programını sunan Aslı Hünel son olarak Gelin Evi programında sunuculuk yapıyor.

Aslı Hünel nereli, kaç yaşında?

Aslı Hünel İstanbul doğumldur ancak anensi Arap babası ise Selanik göçmenidir.

Aslı Hünel 45 yaşındadır.