Gelin Evi sunucusu kim? Gelin Evi programı yorumcuları kimler? Show TV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Gelin Evi programı izleyicilerden oldukça fazla ilgi gördü. Yeni evlenenlerin evlerini tanıttığı ve katılımcılarla sohbet ettiği Gelin Evi programının sunucusunun kim olduğu merak ediliyor.

Gelin Evi sunucusu kim? Gelin Evi programı yorumcuları kimler? Show TV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Gelin Evi programı izleyicilerden oldukça fazla ilgi gördü. Yeni evlenenlerin evlerini tanıttığı ve katılımcılarla sohbet ettiği ve aynı zamanda 10 çeyrek altın almak için rayarıştığı Gelin Evi programının sunucusunun kim olduğu merak ediliyor. Aslı Hünel tarafından sunulan program evlenmek üzere olan hanımlar tarafından da yakından takip ediliyor.

Gelin Evi sunucusu kim?

Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel'dir. Aslı Hünel programda yeni gelnlerin evine konuk oluyor ve onların evlerini, çeyizlerini ve mutfağını inceliyor. Programın birincisine ise 10 çeyrek altın verilen programda gelinlern hayat hikayeleri de yer alıyor.

Gelin Evi programı yorumcuları kimler?

Show TV'nin sevilen progeramları arasında yer alan Gelin evi her hafta değişen yeni yarışmacıları ile ekrana geliyor. Programın sunuculuğunu ise Aslı Hünel üstleniyor. Programda gelinlerin evlerini, sunumlarını ve mutfaklarını yorumlayan iki yorumcu yer alıyor.

Aslı Hünel kimdir?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslı Hünel Türk sanat müziği sanatçısıdır.

Annesi Arap, babası Selanik göçmeni olan Aslı Hünel'in pek çok şarkısı da bulunmaktadır.

Sesi ile tanınan Aslı Hünel Sow TV'de yayınlanan Gelin Evi programının da sunuculuğunu yapıyor.

Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Aslı Hünel müzik yaşantısına küçük yaşlarda başladı. Henüz küçükken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müziğe başlayan Aslı Hünel 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Sahneye de çıkarak hayranları ile buluşan Aslı Hünel Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi.

TGRT Haber kanalında Günaydın Türkiye programını da sunmuştıur.

Aslı Hünel son olarak Gelin Evi programında sunuculuk yapıyor.

Gelin eVi programı hakkında

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyenler Show TV'de Gelin Ev programına katılıyor.

Programda çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası yer alıyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor.

.